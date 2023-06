Muchos se preguntan ¿cuántos grados al centro debe moverse Petro para estabilizar el curso de su gobierno? Al actual mandatario lo acusan de radicalizarse y haber renunciado a los consensos, además de deshacer la coalición con partidos de centro que mantenían a flote el paquete de reformas emblemáticas.

Contrariamente a lo que se piensa, la izquierda en Colombia (no solo Petro) lejos de ajustarse hacia el extremo, ha sido cada vez más moderada y se ha convertido en una fuerza más compatible con el centro. Este fenómeno no es nuevo y viene desde las candidaturas en la década de los 80 de Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado en medio del genocidio político contra la Unión Patriótica, o la de Carlos Gaviria y Clara López en el nuevo siglo. Todas correspondían a un progresismo que estaba acomodándose para competir, pero que valga reconocer, jamás tuvo chances reales de hacerse con la presidencia.

Las candidaturas de Petro (2010, 2014, 2018) fueron montándose sobre la oposición a un establecimiento que tuvo como estandarte la seguridad democrática y los Tratados de Libre Comercio, en particular el de EEUU, que sirvió para que la izquierda tuviera una sola voz. La hegemonía de la derecha colombiana hizo ver a un progresismo sin fracturas considerables, basta recordar como Robledo y Petro -hoy enemigos irreconciliables- estuvieron del mismo lado en el Congreso pidiendo explicaciones cuando Carolina Barco por orden del entonces presidente Uribe, apoyaba la guerra en Irak. Un cuadro que en épocas más recientes parece imposible. En todo este trayecto la izquierda tuvo que abandonar cualquier tentación de radicalismo, en la medida en que ha defendido el establecimiento político post 91.

La llegada de Petro al poder obedece a que, cuando se presentó el principal cisma de izquierda en el último tiempo, la opción moderada se impuso sobre la radical (en el sentido más ecuánime del concepto). El hoy presidente jamás lo fue, a diferencia de Robledo cercano a las tesis de la izquierda moirista que han preconizado el nacionalismo económico y se han alejado del pragmatismo de un sector progresista en el último tiempo. El M-19 (cuna política de Petro) como guerrilla o partido político jamás fue dogmático en términos ideológicos y primó la moderación para exigir un modelo político que sobrepasara las lógicas del Frente Nacional al que consideraba una dictadura.

Dicho de otro modo, para bien o para mal, Petro ha moderado su discurso históricamente y desde que fuera candidato con miras a las elecciones de 2022, aceleró tal proceso. La lección de los comicios de 2018 fue contundente: el discurso castrochavista había hecho mella en el electorado que temía por un gobierno de izquierda radical que pusiera en riesgo la economía de mercado y las libertades empresariales. Por eso, la única forma en que Petro mantuvo un perfil de candidato viable y aceptado por un sector del establecimiento, fue insistir hasta la saciedad en que no se alterarían las bases de la economía de mercado.

No hay nada de radical en proponer un mayor papel del Estado en la regulación del mercado de trabajo, en el sector de la salud y en la ecuación pensional. Aun así, ha hecho carrera la tesis de una radicalización en la que se confunde el discurso de confrontación errático del mandatario, con sus acciones en la gestión cada vez más moderadas. Empezó con un gabinete de unidad nacional que incluso produjo desencanto en sectores de la izquierda por la presencia de figuras como Alejandro Gaviria en la cartera de educación, Alfonso Prada en Interior y Benedetti como embajador en Venezuela. Pero habida cuenta de la imposibilidad de avanzar por razones de legitimidad o de coherencia ideológica, ha debido reacomodar las piezas.

Petro no deja de moverse hacia el centro en materia de reformas y en todas ha insistido en incluir la visión de los sectores que se reivindican como moderados, pero que han hecho prueba de intransigencia, apoyados en la narrativa engañosa, pero consolidada, de que el gobierno no se ha movido un ápice en sus reivindicaciones. Así terminó saliendo Carolina Corcho, a quien se aceptó la renuncia en una concesión no despreciable, al igual que las extensas negociaciones de las tres reformas emblemáticas.

Un sector del centro que posa de moderado y técnico ha optado por abandonar las discusiones para pedir de forma poco democrática y deliberativa que sea retirado el conjunto de reformas. Acuden a argumentos tan peregrinos como cartas con niveles de representación imposibles de establecer o la interpretación acomodada de las encuestas en segmentos considerables de ciudadanos que comprensiblemente temen por los efectos de las reformas. Y cómo no, cuando buena parte del establecimiento se ha dedicado a amenazar a pacientes, trabajadores y aspirantes a pensión con un discurso del terror en el que cualquier asomo de cambio equivale a una hecatombe. Han hecho del inmovilismo el dogma de fe de un sistema que han sido incapaces de transformar en más de medio siglo de oligopolio bipartidista.

Con el hundimiento de la reforma laboral y el desgaste con la de salud y pensiones, Petro se volverá a correr otros grados hacia el centro para dialogar con sectores que no saben ceder y han aprovechado la torpeza de su estrategia por Twitter para retrasar cualquier cambio sustancial. La izquierda deberá entender que su agenda sobrepasa el mandato de 4 años de Petro y que la transformación del marco laboral, de pensiones y del sistema de salud seguramente será la columna vertebral de su carta programática de cara a las próximas décadas. El centro, por su parte, está en mora de decantarse ideológicamente, pues ha confundido la ecuanimidad y la moderación con un oportunismo que solo atenta contra el pluralismo ideológico y lo hace ver como una fuerza subsidiaria del establecimiento bipartidista.

Profesor de la Universidad del Rosario

@mauricio181212