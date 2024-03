Grave denuncia: Profesora fue acusada de chuzar con un lápiz a un niño de 5 años

Una grave denuncia se conoció en las últimas horas en la ciudad de Medellín, cuando una madre afirmó que su hijo de 5 años fue agredido por una de las docentes de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada en Enciso, en la comuna 8, Villa Hermosa.

La situación ha generado indignación total en la comunidad que se manifestó este lunes con un plantón a las afueras de la Institución educativa.

Niño aseguró que la profesora lo chuzó

De acuerdo a lo conocido, la historia de este caso inició el pasado viernes cuando el niño acusó que la profesora le había chuzado su mano. Esta situación no fue puesta en contexto por parte de la institución, según el relato de la madre.

El diario El Colombiano contó que en un video que le hicieron se pueden ver dos puntos y una especie de hinchazón con un leve hematoma, mientras que los familiares indican que hasta le quedaron restos del grafito del lápiz con el que la docente lo habría agredido.

“Sofía me rayó. Y después yo la rayé, le saqué punta al lápiz y la aporreé. Y ella le dijo a la profesora: ‘él me rayó’. Y vino la profesora y cogió el lápiz y me hizo así: tin, tin. Y ya, le dije a mi amiguito que me dolió mucho, me salió sangre”, se escucharon las palabras del menor en el video.

La madre del menor no ocultó su indignación por este hecho y confesó que agredió a la profesora: “Yo no voy a esconder lo que yo hice, yo le di puños a la maestra, pero es que tenía mucha rabia. No voy a excusar lo que hice, pero quiero que todos sepan el porqué”, aseguró para el medio mencionado.

La respuesta del colegio a la madre

Además de esta situación, la madre del niño aseguró que el colegio se puso en su contra al afirmar que los menores de edad entre los 3 y los 5 años suelen decir mentiras y crear fantasías.

“Cuando fui a hablar me desconectaron el micrófono. Fue porque los padres de familia se pararon, gritaron y que me tenían que dejar hablar. Medio me dejaron hablar”, relató Luisa indignada, quien agregó que una de las cosas que más le molesta es que hayan insinuado que los niños y niñas a esas edades dicen mentiras. “YO le creo a mi hijo, cómo no le voy a creer a mi hijo”, agregó.

Finalmente, se conoció que la madre puso este caso a disposición de las autoridades y de la Fiscalía General de la Nación.