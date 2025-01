Esta sería la razón de las protestas de motociclistas en Bogotá: persisten bloqueos en la U. Nacional

Este martes 28 de enero, desde las 9:50 a.m., un grupo de motociclistas protagonizó una serie de bloqueos en Bogotá, causando graves afectaciones a la movilidad.

La manifestación, que inició en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 26 (Avenida El Dorado), se extendió horas más tarde a la Avenida NQS, a la altura de la Universidad Nacional.

Los motociclistas, quienes se identificaron como miembros del grupo 'Picaminosos', exigen respuestas frente a un sorprendente caso.

Un video difundido en redes sociales muestra a uno de los líderes de la protesta explicando los motivos del bloqueo. Desde el puente de la Avenida Ciudad de Cali con Calle 22 hacia el sur, el manifestante afirmó:

Compañeros, estamos sobre el puente de la Cali con 22 hacia el sur. Tenemos un compañero desaparecido, lo desapareció la misma policía. Hasta que no tengamos información y no aparezca el compañero, no nos movemos de acá, por favor.