Proyecto Sueños: la iniciativa del ICBF y el emotivo encuentro de Caterine Ibargüen con 84 jóvenes

Noticias RCN, de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), llevamos una sorpresa a 84 niños, gracias al proyecto ‘Sueños’. José Manuel Acevedo, director del noticiero, y Caterine Ibargüen, participaron de esta iniciativa.

RELACIONADO Los jóvenes proponen diálogo al ministro de Educación para solucionar la crisis del Icetex

Shirley Restrepo, directora (e) de la Dirección de Protección del ICBF, explicó de qué se trata todo el proyecto.

¿Qué es el proyecto ‘Sueños’?

“Proyecto ‘Sueños’ es una estrategia del ICBF que se resume en fe, en creer en los muchachos, en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Hemos estado durante cinco jornadas, en 31 departamentos; hemos traído 31 personas maravillosas, seres que nos han llenado de luz”.

“Se ha formado a 1.772 adolescentes jóvenes y niños en fútbol y juegos tradicionales, llenándonos de luz, de energía, de deportes, disciplina; esto es sueños en movimiento, creer que sus sueños son posibles y trabajar para hacerlos realidad”.

En medio de aplausos, Caterine llegó al evento, manifestando su alegría por poder aportar a la iniciativa con los jóvenes del país:

“Gracias a este instituto que cree en la juventud y que está contribuyendo a que los sueños se hagan realidad. Para mí es un placer cada que tengo la oportunidad de contar cómo se realiza un sueño”.

Jóvenes preguntaron a Caterine, entre otras cosas, ¿cómo se realizan los sueños?, a lo que ella respondió:

“Es muy bonito cuando tenemos sueños y contamos con oportunidades y las aprovechamos. Los sueños se construyen con perseverancia, con amor, decisión, disciplina; con esperar, porque a veces queremos renunciar cuando no los conseguimos inmediatamente, pero para todo hay un tiempo perfecto”, respondió.

Preguntada por los orígenes de su carrera, relató haberse criado con su abuela debido a que sus papás tuvieron que irse como consecuencia del conflicto armado en Apartadó.

“Llegó a mí la oportunidad de hacer el deporte, me aferré, luché; tomé el deporte como un método de escape y gracias a Dios pude conseguir mis sueños. Hoy día soy lo que soy por el deporte; estudié, todo eso me lo dio el deporte, soy profesional de enfermería, tengo una maestría. Ahora hago parte de Canal RCN en Noticias, hablando por los deportistas y la juventud, y creo que mi éxito está en que me aferré a salir adelante; luché mucho, me levanté cada día con sueños, los hice con mucho esmero y disciplina que para mí es ley de vida, y gracias a Dios hoy puedo sonreírle a la vida”.