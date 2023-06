¿Puede la Corte tumbar la ley de paz total? Claves para entender el alcance de la ponencia y sus implicaciones

La paz total del Gobierno Nacional podría estar en riesgo. No es una cosa menor. Se trata del proyecto que abandera el cambio de Gustavo Petro, el mismo por el que se lo ha jugado todo. La apuesta del presidente con la paz total, llena de ambigüedades, no solo es una ley, es el marco normativo que le permite llevar a cabo una de sus mayores promesas: la de un país sin violencia.

Pero esta ilusión estaría tambaleando por cuenta de una ponencia que será votada en la Corte Constitucional. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez pide declarar inconstitucional la ley 2272 del 2022, que en pocas palabras establece el marco jurídico para negociar con organizaciones criminales.

NoticiasRCN.com consultó Luisa García, directora de la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario. La experta explicó de qué se trata todo esto. El asunto es más o menos así:

Los vicios de procedimiento que tendría la ley de paz total

En la ponencia se alega a vicios de forma en la ley:

El primero tiene que ver con el principio de consecutividad, en donde se entiende que cuando se emita una ley no se le pueden incluir artículos después de los debates. Ahí se hablan de proposiciones sustitutivas, pero la Corte dice que tiene que haber una serie de discusiones. En ese sentido se violó el principio. El segundo vicio de forma hace referencia al Consejo Superior de Política Criminal. “Aunque dijo que no quiso pronunciarse, cuando se trata de política criminal, ellos tienen que emitir un concepto porque es su razón de ser. Esto se hace porque se parte de la base de que los congresistas no tienen que saberlo todo acerca de orden público, entonces dicha institución tiene que emitir una opinión del alcance que puede tener la ley, en caso de ser aprobada”. Esto no ocurrió.

Por otra parte, el senador Carlos Fernando Motoa, quien en su momento advirtió vicios de procedimiento en la ley, dijo a este portal que hay más inconsistencias de fondo: “no se anunció el proyecto en la plenaria de Senado previa a la votación de esa corporación y se entregan beneficios a los disidentes de las Farc cuando la Constitución dice que esto no es posible”. Esto último violaría los derechos de las víctimas.

En cuanto a las implicaciones que tiene la posibilidad de que la ponencia sea votada positivamente por cinco de los nueve magistrados, la experta asegura que aún es prematuro predecirlo. “Solamente conocemos una ponencia, pero no tenemos la versión de la Sala Plena, solo la propuesta del ponente de la ley. No hay claridad sobre lo que se va a votar o si hay unanimidad. No ha salido ni se ha debatido”.

“La Procuraduría también emitió un concepto sobre la ley de paz total, en la que se pide que sea declarada inasequible”. Para el senador Motoa, que se caiga esta norma significa que se restablezca el Estado Social de Derecho. “Se usan los lineamientos generales de otros gobiernos para llevar a cabo diálogos de paz, y no esa ley que desconoce lo que dice la Carta Magna”, explicó.

Los escenarios posibles para la ley de paz total, ¿qué decidirá la Corte?

Hay tres escenarios posibles según la constitucionalista:

Corte decide que la ley es contraria a la Constitución. En ese caso tendría que haber unan nueva propuesta de ley. Corte decide que la ley tiene constitucionalidad parcial, es decir, que hay unas partes que se deben revisar Corte decide que ley de paz total es plenamente constitucional, que sería el escenario más prometedor para el Gobierno, pero menos probable.

Sin embargo, el asunto va más allá y una pregunta es clave: qué pasaría con las acciones que se han adelantado bajo el marco de la paz total, ¿también se caerían?

La respuesta es sí. Todo lo que se haya llevado a cabo en el marco de esa ley se cae inevitablemente porque no habría posibilidad de darle alcance si viola la Carta Magna.

