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¿Qué es el SIM Swapping? La modalidad de fraude por la que sancionaron a reconocido operador móvil en Colombia

La SIC ordenó, también, fortalecer lo mecanismo de verificación de identidad en los trámites que adelanta el operador.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

junio 02 de 2026
01:18 p. m.
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Las denuncias de clientes víctimas de fraude bajo la modalidad SIM Swapping y su posterior investigación llevaron a la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, de la Superintendencia de Industria y Comercio, a imponer una multa de 1.358.672.968 en contra de Movistar Colombia.

También conocida como “secuestro de SIM”, es una modalidad en la que delincuentes suplantan a los clientes de operadores móviles en procesos de reposición de SIM para tener control sobre su número y, por consiguiente, llamadas y mensajes de texto, a los que llegan códigos de un solo uso para acceder a las cuentas de sus víctimas.

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En el caso de Movistar, “la decisión se originó con fundamento en las denuncias presentadas por distintos usuarios que manifestaron haber sido víctimas de un fraude, luego de que dejaron de recibir señal en su equipo móvil y al comunicarse con su operador se les informó que se había realizado una reposición de SIM card. Esto derivó en que, con posterioridad a la reposición fraudulenta de su SIM card el usuario perdiera el dominio de su número celular, dando lugar a transacciones en sus cuentas bancarias”.

Movistar habría fallado en la incorporación de herramientas para verificar la identidad de sus clientes:

Aunque la compañía podrá presentar un recurso de reposición, en su investigación, la Superintendencia determinó que Movistar falló al no haber adoptado los mecanismos de seguridad tecnológicos disponibles para validar la titularidad de sus clientes, durante los trámites de reposición de SIM card.

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En concreto, “se concluyó que Movistar omitió usar los mecanismos y herramientas tecnológicas idóneas para adelantar los procesos de verificación de identidad en los trámites de reposición de SIM card, con el fin de prevenir actuaciones fraudulentas o accesos no autorizados sobre las líneas móviles de los usuarios”.

Además, “la SIC impartió una orden administrativa de carácter particular a Movistar, orientada a fortalecer los mecanismos de verificación de identidad en los procesos de reposición de SIM card, con el propósito de prevenir afectaciones a los usuarios y reducir el riesgo de accesos no autorizados a las líneas móviles y a los servicios asociados a estas”.

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