“Cierre inmediato”: la sanción de la SIC a compañía que ‘recolectaba’ imágenes del iris de las personas en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este 17 de octubre una certera orden contra las sociedades World Foundation y Tools for Humanity Corporation.

Se trata de la compañía que llamó la curiosidad de los colombianos al ubicar oficinas en distintas regiones del país, entre ellas las ciudades principales como Bogotá, al que acudían las personas para escanear su iris.

En Noticias RCN adelantamos toda una investigación alrededor del caso con el fin de entender el propósito de esta práctica, y las consecuencias que estaba generando entre la ciudadanía.

¿Por qué la SIC ordenó el cierre de World, la empresa que escaneaba iris en Colombia?

Según la SIC, World Foundation y Tools for Humanity “recolectaron imágenes biométricas del iris (una parte del ojo humano) de millares de personas en el país, a través de instrumentos y procesadores especiales, y a partir del contacto directo con los titulares”.

Así las cosas, resaltaron que parte de la estrategia era el ofrecimiento “de una contraprestación económica” a cambio de entregar la información del iris.

“Las imágenes del iris fueron sometidas a distintas formas de tratamiento, como plantillas biométricas. Sin embargo, las finalidades del tratamiento de estos datos no fueron suficientemente claras ni bien informadas”, apuntó la autoridad.

Según la SIC, tras una exhaustiva investigación se pudo verificar el incumplimiento de varios deberes legales en materia de protección de datos personales por parte de las empresas. Entre ellas:

“No contar con políticas de tratamiento de datos personales con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. No contar con procedimientos para la presentación y atención de consultas o reclamos por parte de los titulares de los datos personales, que permitan el ejercicio efectivo del derecho fundamental de habeas data. No contar con las medidas de seguridad necesarias para prevenir los riesgos que conlleva el tratamiento de datos personales sensibles. No contar con la autorización para el tratamiento de datos personales, según los mandatos del principio de libertad y los requisitos exigidos por las leyes colombianas, incluida la especial consideración a la naturaleza sensible de los datos personales objeto de tratamiento.

Agregaron que World Foundation “condicionó la voluntad de las personas de aceptar el tratamiento de su información sensible, al ofrecimiento de un incentivo económico”.

¿Cuáles son las sanciones de la SIC contra World Foundation y su ejercicio en Colombia?

La SIC ordenó a la compañía tecnológica “suprimir” los datos personales sensibles, incluidos los códigos de iris, de las bases de datos, repositorios o servidores que tengan dispuestos para su almacenamiento.

De igual forma ordenó el cierre inmediato y definitivo de toda operación que involucre el tratamiento de datos personales.

“Esto implica que World Foundation y Tools for Humanity no podrán realizar ninguna actividad de tratamiento de datos personales en Colombia”.

Adicionalmente señalaron que con esta decisión no se pretende “desincentivar el desarrollo tecnológico, la innovación, ni las libertades económicas reconocidas en el artículo 333 de la Constitución”, sino por el contrario recuerdan que “la creación de nuevos negocios que impliquen la recolección y el tratamiento de datos personales, realizadas total o parcialmente en territorio colombiano, debe hacerse de manera responsable, ética y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico”.