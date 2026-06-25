"Que lo alcanzado no se pierda": este fue el mensaje que le dejó Francia Márquez a Abelardo de la Espriella

Tras la oficialización de la elección presidencial de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para el periodo 2026-2030, continúan las reacciones desde distintos sectores políticos del país.

Una de las voces que se pronunció fue la vicepresidenta Francia Márquez, quien envió un mensaje luego de que el Consejo Nacional Electoral entregara las credenciales que ratifican el triunfo de la fórmula presidencial elegida en las urnas.

En su declaración, aseguró que respeta la decisión tomada por los colombianos y expresó sus deseos de éxito para el nuevo gobierno.

¿Qué dijo Francia Márquez sobre la elección de Abelardo de la Espriella?

La vicepresidenta señaló que recibe con respeto la decisión democrática expresada por los ciudadanos durante las elecciones y manifestó que espera que el próximo gobierno tenga la sabiduría necesaria para conducir el país.

Recibo con respeto la decisión democrática del pueblo colombiano expresada en las urnas y le deseo al nuevo gobierno sabiduría y acierto en la responsabilidad de conducir el destino de nuestro país.

Su mensaje llegó pocas horas después de que se oficializara la elección presidencial mediante la entrega de credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral.

¿Cuál fue el llamado que hizo al nuevo gobierno?

Francia Márquez aseguró que Colombia atraviesa un momento que requiere serenidad, diálogo y respeto por las diferencias.

Según indicó, el país necesita una política que escuche a los distintos sectores, que promueva el entendimiento y que priorice el bienestar de los ciudadanos por encima de los intereses particulares.

Asimismo, insistió en la importancia de evitar discursos que generen confrontación y pidió construir espacios que permitan avanzar en medio de las diferencias.

¿Qué temas pidió proteger?

En su pronunciamiento, la vicepresidenta destacó algunas de las banderas que, según dijo, guiaron al actual gobierno. Mencionó la defensa de la vida, la justicia social, la paz, la igualdad y la dignidad de las comunidades históricamente excluidas.

Por ello, expresó su deseo de que los avances alcanzados en estos temas no retrocedan durante la próxima administración.

Espero de corazón que esas luchas no retrocedan y que lo alcanzado no se pierda, porque en ello también se juega la esperanza de los colombianos y colombianas.

Por otro lado, afirmó que Colombia necesita una política que no convierta las diferencias en enemistades y que tenga como eje central el respeto por la vida y la responsabilidad con los ciudadanos.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella tras recibir las credenciales?

En su intervención, Abelardo de la Espriella aseguró que entregará el poder dentro de cuatro años a quien decidan los ciudadanos y reiteró que su administración garantizará el derecho a la discrepancia.

Sin embargo, advirtió que actuará con severidad frente a quienes pretendan recurrir a la violencia o alterar el orden público.

Además, envió un mensaje a los grupos armados ilegales, a quienes dio un plazo para someterse a la justicia, asegurando que durante su gobierno no habrá nuevas ofertas de paz.