Habrá cambios para taxistas en Colombia: nuevos beneficios, obligaciones y requisitos que tendrían

El Gobierno Nacional presentó una actualización de las normas que regulan el servicio público de transporte individual tipo taxi en Colombia.

La propuesta, liderada por el Ministerio de Transporte, busca adaptar el sector a las nuevas necesidades de movilidad, facilitar los procesos administrativos, fortalecer las garantías para conductores y propietarios, y mejorar la calidad del servicio que reciben millones de usuarios.

Por ahora, el borrador del decreto fue publicado para que ciudadanos, conductores, empresas y demás actores del sector puedan presentar observaciones antes de su expedición definitiva.

Gobierno plantea nuevas normas para los taxista en Colombia

Según el Ministerio de Transporte, muchas de las normas actuales ya no responden a las condiciones de movilidad que enfrenta el país.

Por esta razón, la reforma propone eliminar procedimientos considerados innecesarios, mejorar la transparencia en las relaciones entre empresas y propietarios, facilitar la prestación del servicio y promover una transición hacia modelos de transporte más sostenibles.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que la actualización busca responder a las necesidades reales del sector.

Estamos modernizando una regulación que debía ponerse al día con las necesidades reales de conductores, propietarios y usuarios. Esta actualización elimina trámites innecesarios, fortalece derechos, mejora la transparencia y nos permite avanzar hacia un servicio de taxi más eficiente, seguro y acorde con los desafíos de movilidad que hoy tiene Colombia.

Proponen que los taxis nuevos deben ser eléctricos

Uno de los cambios más importantes de la propuesta establece que la reposición de vehículos taxi deberá realizarse exclusivamente con automotores eléctricos.

Esto significa que cuando un taxi salga de circulación y deba ser reemplazado, el nuevo vehículo que ingrese a la flota tendrá que funcionar con energía eléctrica.

Con esta medida, el Gobierno busca impulsar la renovación tecnológica del parque automotor, reducir las emisiones contaminantes y avanzar en la transición energética del país.

Taxis ya no tendrían que tramitar la Planilla Única de Viaje Ocasional

La reforma también contempla modificaciones para facilitar la movilidad entre municipios vecinos.

Actualmente, en muchos casos se requiere tramitar la denominada Planilla Única de Viaje Ocasional para prestar el servicio fuera del municipio de origen.

Con la nueva regulación, los taxis podrán operar entre municipios contiguos sin necesidad de ese trámite, excepto cuando una autoridad competente demuestre técnicamente que la medida podría generar afectaciones en la oferta o demanda del servicio.

Asimismo, se amplían las posibilidades de operación hacia y desde aeropuertos que prestan servicio a capitales departamentales y áreas metropolitanas, buscando mejorar la conectividad regional.

¿Qué beneficios recibirían los propietarios de taxis?

El decreto incluye varias disposiciones dirigidas a fortalecer las garantías de los propietarios.

Entre ellas se encuentra la eliminación de la exigencia del paz y salvo para realizar diversos trámites de tránsito y transporte.

Además, se prohíbe el cobro por procesos relacionados con la desvinculación de vehículos, la expedición de tarjetas de operación, la Planilla Única de Viaje Ocasional o servicios que no hayan sido efectivamente prestados.

Las empresas también estarán obligadas a entregar cada mes informes detallados y gratuitos sobre los cobros y pagos asociados a cada vehículo vinculado.

¿Qué pasaría si un taxi es robado o destruido?

La propuesta amplía de uno a cinco años el plazo que tendrán los propietarios para reemplazar vehículos que hayan sido víctimas de hurto, pérdida total, destrucción o desintegración.

La medida busca brindar mayor protección patrimonial a quienes dependen económicamente de estos automotores para desarrollar su actividad.

¿Cómo cambiarían las reglas para conductores que no son propietarios?

Uno de los puntos destacados de la reforma es el reconocimiento de la experiencia laboral de los conductores que trabajan en taxis sin ser dueños del vehículo.

La iniciativa plantea que, en los procesos de asignación de nuevas matrículas, estos trabajadores reciban puntajes adicionales por cada año de experiencia acumulada.

El objetivo es ampliar sus oportunidades para acceder a la propiedad de un taxi y promover mayores condiciones de equidad dentro del sector.

¿Habrá nuevas capacitaciones obligatorias?

Sí. El proyecto contempla la creación de programas obligatorios de formación para conductoras y conductores.

Las capacitaciones abordarán temas relacionados con atención al usuario, seguridad vial, prevención de violencias basadas en género, resolución de conflictos, movilidad segura y calidad en la prestación del servicio.

Además, la vigencia de la tarjeta de operación pasará de uno a dos años.

¿Qué medidas se aplicarían durante conciertos y eventos masivos?

La reforma también establece obligaciones para las autoridades locales durante eventos de alta asistencia de público.

En estos casos deberán habilitar y señalizar zonas especiales para taxis con el propósito de facilitar el acceso de usuarios, mejorar la organización del transporte y garantizar condiciones de movilidad más seguras y eficientes.

Finalmente, aunque los cambios plantean una transformación importante para el sector de taxis en Colombia, las medidas todavía no son definitivas.