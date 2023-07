¿Qué podría pasar con Zuluaga después de su imputación de cargos? Experto responde

El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga se encuentra tras las cuerdas luego de que la revista Semana revelara unos explosivos audios en los que habría confesado tener conocimiento de que entraron dineros ilegales en su campaña presidencial de 2014.

Le puede interesar: Alexander Vega niega su responsabilidad en el escándalo por los audios de Óscar Iván Zuluaga

Los audios fueron revelados por el exdirector de Invías Daniel García Aristizabaleta, quien grabó una conversación con el excandidato que lo enlodaría con el extenso escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht.

Zuluaga habló sobre la confesión que le habría hecho a un sacerdote, mediante la cual le habría dicho que tenía conocimiento de los dineros ilícitos que habrían entrado en su candidatura.

“Yo fui y le pregunté al padre qué debía hacer y le conté la verdad de las cosas. Le dije que yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico. Y el padre me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo: 'Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia'. Incluso, me dijo: 'Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse", se escucha en el clip.

Adicionalmente, en otro de los audios habló de una presunta destrucción de pruebas, como la eliminación de conversaciones y archivos, para ocultar el ingreso de 1'610.000 dólares de la constructora brasileña, capital que se habría entregado al publicista José Eduardo Cavalcanti.

Eleuberto Antonio Martorelli, presidente de Odebrecht en Colombia, habría sido otro de los implicados en el caso, puesto que el excandidato manifestó que tenía miedo de que hablara en las investigaciones.

¿Qué podría pasar con Zuluaga?



Noticias RCN conversó con el analista político Jorge Iván Cuervo, quien explicó cuáles son las posibles consecuencias que tendría el excandidato y los demás implicados del caso en términos legales.

En primer lugar, Cuervo argumentó que García Aristizabaleta reveló los audios bajo un principio de oportunidad, mediante el cual alguien que esté siendo investigado por la Fiscalía tiene el derecho de presentar pruebas en contra de otra persona como cooperación a la justicia para que se le rebaje su condena.

En cuanto a los 1'610.000 dólares que harían entrado en la campaña de Zuluaga, el experto aclaró que ninguna persona jurídica puede hacer donaciones para la candidatura de ningún político, por lo cual el solo hecho de que se hubiese recibido dineros por parte de Odebrecht, sin importar el monto, ya lo hace un proceso ilícito.

Dentro del marco legal existen dos formas por las cuales los ingresos para una campañas pueden llegar a ser ilegales: Porque superan el tope máximo permitido por la ley o porque tienen proveniencia de algún procedimiento ilícito, como organizaciones ilegales o corrupción.

En el caso de Zuluaga se hablaría de ambas situaciones, lo cual influiría en el proceso de investigación e imputación que se llevará a cabo en la Fiscalía.

Por otra parte, Cuervo hace referencia al nivel de responsabilidad que tendría el excandidato en esta presunta financiación ilegal. En los audios, él asegura únicamente que tiene conocimiento del origen del capital, pero en ningún momento se habla de una acción directa que habría ejercido para obtener el dinero.

En medio de las investigaciones que adelanta la Fiscalía se determinaría el grado de culpabilidad que tendría. Por el momento, solo se tiene conocimiento de un monto del que se supo pero no fue reportado, aunque puede que en el camino se determine que el excandidato hizo algún movimiento directo para obtenerlo, lo cual será clave en la imputación.

Finalmente, hablando de lo que podría pasar con Zuluaga, el experto afirmó que existen tres posibilidades.

La primera de ellas es que niegue por completo los cargos que le imputen, como lo ha venido haciendo. En este caso, la Fiscalía tendrá que abrir un nuevo juicio para determinar si sus declaraciones son ciertas o no. Si se encuentra que el acusado es culpable, "se podría estar hablando de una condena de entre 8 y 10 años".

La segunda alternativa es que acepte los cargos y que -debido a sus antecedentes, su edad y que es una persona que no va a escapar del país-, se le de una rebaja en la condena de hasta el 50%, con lo cual sería condenado pero podría no ir a la cárcel.

Finalmente, la tercera posibilidad es que acuda a un principio de oportunidad, al igual que lo hizo García Aristizabaleta. Para ello, tendría que aceptar cargos e inculpar a alguien más que haya participado en la presunta financiación ilegal de su campaña. De esta forma, también podría acceder a una rebaja de pena significativa.