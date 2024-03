"Estaría violentando la ley y la Constitución", presidente del Senado al Gobierno por implementar elementos de las reformas

El presidente del Senado, Iván Name, se refirió al Gobierno nacional y las tensiones por las reformas en el Congreso.

“Entonces debió haber hecho el Gobierno tiempo lo que podía y no ahora, como una especie de reacción, amenaza al Congreso porque supone que no le va a aprobar su reforma”, afirmó Name al Canal del Congreso.

Además, el senador de Alianza Verde asegura que el Gobierno no debería “hacer reformas de facto porque entonces estaría violentando la ley y la Constitución”.

Asimismo, afirmó que, de actuar sin un soporte de ley, los problemas vendrían a futuro por las demandas que se puedan desencadenar.

El presidente del Senado @IvanName consideró que implementar apartados de las reformas antes de que terminen su trámite legislativo podría ser una amenaza al Congreso. “El Gobierno no puede suplir al Congreso ni hacer reformas de facto”, dijo. Vía: @CaracolRadio @SC_Periodista_ pic.twitter.com/inCVCEQkI2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 1, 2024

Tensiones por las reformas

Las afirmaciones de Name se dan en medio de roces con miembros del Gobierno como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco quien reclamó a la cámara alta del Congreso por el trámite que han manejado para el debate de la reforma pensional.

Le podría interesar: Reforma pensional: los casos en los que habría aumento de edad para jubilarse

Las afirmaciones del ministro vienen después de que el debate de dicho proyecto de ley se tuviera que retrasar en dos ocasiones por falta de quórum y también por molestias desde la bancada de Gobierno porque la discusión de la reforma no está agendada para la próxima sesión de plenaria el martes 5 de marzo.

“El presidente lo que pide es que se dé el debate”, afirmó Velasco, quien se encontraba en Cartagena por el Congreso Nacional de Municipios.

En la misma línea la senadora Angélica Lozano afirma que la reforma estaba en riesgo por no agendarla.

Lamento senador @IvanNameVasquez que la #ReformaPensional esté en riesgo por no agendarla. ¿Por qué?



El 4 de octubre fueron radicadas ambas ponencias: la de @petrogustavo y la alternativa que lidera la senadora @normahurtados



Esta reforma pensional es trascendental, compleja,… https://t.co/nR8K0aSCmh — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) March 1, 2024

Ante dichas afirmaciones el presidente del Senado se pronuncio en redes sociales y afirmó; “Ni engavetada, ni en riesgo por falta de agendamiento. La reforma pensional continúa su trámite el miércoles de la semana entrante”.

En la bancada del oficialismo en el Senado había inconformidad porque se agendó un debate de control político por los precios de la energía del Caribe en lugar de la reforma pensional.

“La miopía centralista de algunos les impide mirar hacia las regiones. Hoy, La Costa está al borde del colapso por las confiscatorias e impagables tarifas de energía, por eso el martes se priorizó el debate correspondiente”. concluyó el senador.

Ni engavetada, ni en riesgo por falta de agendamiento. La reforma pensional continúa su trámite el miércoles de la semana entrante. La miopía centralista de algunos les impide mirar hacia las regiones. Hoy, La Costa está al borde del colapso por las confiscatorias e impagables… — Iván Name Vásquez Senado (@IvanNameVasquez) March 1, 2024

Presidente Petro anunció bono pensional para Mayores de 80 años

El presidente Gustavo Petro anunció durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios realizado en Cartagena que, incluso sin la ley, se empezará un programa de subsidios para adultos mayores de 80 años que estén en Colombia Mayor y que no reciban pensión.

Más información aquí: Mayores de 80 años del programa Colombia Mayor recibirán aumento

“Nosotros vamos a comenzar este programa aún sin la ley, para mayores de 80 años, porque nos alcanzan los recursos hasta ahí”, dijo el mandatario.

Se trata de un bono mensual de 223.000 pesos.