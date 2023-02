La secretaria de Educación de Medellín renunció tras decisión de casa por cárcel en su contra

Este 21 de febrero, luego de que un juez ordenara casa por cárcel contra la secretaria de Educación de Medellín por presunta corrupción en el programa ‘Buen comienzo’, Alexandra Agudelo, quien se desempeñaba en el cargo, renunció argumentando motivos familiares.

Así lo dio a conocer el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a través de una publicación en Twitter donde muestra una conversación de WhatsApp con la funcionaria. El mandatario manifestó que “Quieren dañar todo lo bueno que hemos hecho por los niños” en la capital antioqueña.

Por su parte, Alexandra Agudelo le manifestó su agradecimiento al mandatario y le dijo que tras analizar las opciones que tiene, en compañía de su abogado, decidió que lo más conveniente es renunciar.

“Mi decisión fue seguir este camino, mas no el de mi familia y ella está muy afectada y me necesita. Mis hijos hoy están aturdidos con la situación y someterlos a más ataques no es justo. Mi esposo, Elmer, también está muy afectado y profesionalmente esto también lo ha “tumbado”, aseveró Agudelo en su conversación con el alcalde Quintero.

Como respuesta, el alcalde le manifestó a la ahora exsecretaria de Educación que “la justicia vendrá” y que su nombre quedará “resarcido”, al igual que todo su trabajo por los niños de la ciudad.

Agudelo, señalada por presunta corrupción, señaló que “nunca pensó salir así” de su cargo:

“Fue un sueño que tuve en algún momento de llegar y me quedo con la convicción de que lo hice muy bien, eso nadie me lo va a quitar, ya me han quitado demasiado. Hoy las circunstancias me obligan a dar un paso fuera, sin embargo, el sueño sigue intacto”, apuntó.

Quieren dañar todo lo bueno que hemos hecho por los niños en Medellín. La disminución de la desnutrición crónica, el aumento de la cobertura, la inversión en colegios, matrícula cero, los computadores, pero en especial el haber sacado a los corruptos que desangraban a Medellín. pic.twitter.com/RZtw4kT5bH — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 21, 2023

Nuevo secretario de Educación de Medellín

Tras la renuncia de Alexandra Agudelo, el alcalde de la capital antioqueña nombró nuevo secretario de Educación a Juan David Agudelo, a quien ya encargó varias tareas:

“Misiones: Seguir reduciendo la desnutrición crónica, entregar 50.000 computadores más, mantener matrícula cero, desatar la mayor inversión en infraestructura educativa de la historia”.

He decidido nombrar a Juan David Agudelo como el nuevo Secretario de Educación. Misiones: Seguir reduciendo la desnutrición crónica, entregar 50 mil computadores más, mantener matrícula cero, desatar la mayor inversión en infraestructura educativa de la historia. #MedellínFuturo pic.twitter.com/BpE7Sj3dEA — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 21, 2023

Casa por cárcel para exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo

En el marco de las investigaciones que se adelantan contra la ahora exsecretaria de Educación y dos funcionarios más por presuntas irregularidades en el programa ‘Buen comienzo’, un juez ordenó medida de aseguramiento contra Alexandra Agudelo.

“Acatamos las decisiones de la justicia. Con serenidad seguiré defendiendo mi buen nombre y la gestión que con transparencia he realizado en la Secretaría de Educación de Medellín”, manifestó Agudelo tras conocer la decisión.

También aseguró que continuará entregando las declaraciones correspondientes ante la justicia “para demostrar que en la Secretaría de Educación hemos actuado apegados a la ley”.

Alexandra Agudelo, exdirectora de Buen Comienzo, y el representante de la corporación Colombia Avanza, son acusados por la Fiscalía de peculado, el cual ascendería a 936 millones de pesos y la tentativa de peculado a 1.290 millones de pesos.

‘‘Estas personas serían coautores e intervinientes de un concurso heterogéneo de los tipos penales de peculado por apropiación en favor de terceros, tentativa de peculado en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Por su parte la secretaria de Educación, la señora Martha Agudelo Ruíz y el contratista, el señor Henry Paulison celebraron el contrato de prestación de servicio #467085185 sin verificar la asistencia de los requisitos legales’’, detalló en su momento la vocera de la veeduría ciudadana Todos por Medellín, Piedad Patricia Restrepo.

El concejal de Medellín, Daniel Duque, fue uno de los que denunció las posibles irregularidades en el programa. Señaló que hay “más de 1.000 millones de pesos embolatados de la plata de la niñez”.