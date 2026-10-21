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Rescatan a 13 soldados que permanecieron dos días en zona de difícil acceso tras accidente en Cauca

La operación de rescate culminó con el traslado de los 13 uniformados a la capital del Huila, donde fueron recibidos por equipos médicos.

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
08:19 p. m.
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Los 13 militares que permanecían en una zona montañosa del Cauca tras el accidente de un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional fueron trasladados de manera segura a Neiva, luego de una compleja operación aérea que se vio retrasada por las condiciones climáticas en el área del siniestro.

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Según confirmó el comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, la extracción fue realizada por unidades de la División de Aviación Asalto Aéreo (DAVAA), en una maniobra que permitió evacuar a los uniformados desde el páramo Las Delicias, ubicado en el municipio de Inzá, donde habían permanecido durante cerca de dos días después de la emergencia.

Condiciones climáticas retrasaron el rescate

De acuerdo con información entregada por Aviación Ejército, las adversas condiciones meteorológicas en la zona impidieron durante varios días el ingreso de aeronaves que permitieran completar la evacuación de los soldados sobrevivientes.

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Mientras tanto, la Fuerza Aeroespacial Colombiana había logrado previamente la extracción de seis militares heridos, quienes fueron trasladados inicialmente a Ibagué y posteriormente a Bogotá para recibir atención especializada.

La operación de rescate culminó con el traslado de los 13 uniformados a la capital del Huila, donde fueron recibidos por equipos médicos encargados de evaluar su estado de salud y activar los protocolos de atención integral dispuestos por la institución.

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Ejército destaca la fortaleza de los militares y avanza investigación

Tras el exitoso rescate, el general Soto Sánchez destacó la resistencia y disciplina de los soldados durante la emergencia. El oficial aseguró que los militares mantuvieron la serenidad y la cohesión pese a las difíciles condiciones que enfrentaron mientras aguardaban la llegada de los equipos de rescate.

“El compromiso es no dejar nunca a un héroe atrás”, señaló el comandante del Ejército al resaltar la precisión de la operación aérea desarrollada para garantizar el retorno seguro de los uniformados.

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Con la evacuación concluida, ahora la atención se centra en las investigaciones que buscan establecer las causas del accidente del helicóptero Black Hawk ocurrido en zona rural del Cauca. Las autoridades militares adelantan las respectivas verificaciones para determinar las circunstancias que rodearon el siniestro.

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