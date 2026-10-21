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Ataques con drones en El Tarra dejan una menor lesionada y aumentan la zozobra en el Catatumbo

La Alcaldía de El Tarra confirmó que la menor afectada fue trasladada al Centro de Salud del municipio, donde recibió atención médica.

Foto: captura de video suministrado

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
06:35 p. m.
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La escalada de violencia en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, continúa generando preocupación entre las comunidades rurales.

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La Alcaldía informó que una menor de edad resultó lesionada en medio de los recientes ataques con explosivos lanzados desde drones, una modalidad que se ha venido registrando de manera sistemática en varios sectores de la región del Catatumbo.

Según el pronunciamiento oficial de la administración municipal, los hechos de alteración del orden público se han concentrado en los corregimientos de Orú, Playa Cotiza y Filo El Gringo, donde las acciones violentas han incrementado el temor entre los habitantes y puesto en riesgo la integridad de la población civil.

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Menor recibió atención médica

La Alcaldía de El Tarra confirmó que la menor afectada fue trasladada al Centro de Salud del municipio, donde recibió atención médica y fue valorada por el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia. Las autoridades locales señalaron que se activaron las rutas de atención correspondientes para garantizar la protección de sus derechos y bienestar.

A través de un comunicado, la administración municipal expresó su solidaridad con las familias afectadas por la situación de seguridad y reiteró su disposición para acompañar a las comunidades que enfrentan momentos de incertidumbre y angustia a causa de la confrontación armada en la zona.

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Llamado urgente para proteger a la población civil

Frente al recrudecimiento de la violencia, la Alcaldía rechazó las acciones que ponen en peligro a los habitantes e hizo un llamado a los actores involucrados en el conflicto para que respeten la vida, los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Asimismo, solicitó a las autoridades competentes fortalecer las medidas de protección en los corregimientos afectados y mantener una vigilancia permanente sobre la situación.

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La administración también pidió activar espacios de diálogo y concertación, así como el trabajo de la Comisión Humanitaria, con el objetivo de proteger a la población civil y contribuir a la recuperación de la tranquilidad en el territorio.

Mientras tanto, los habitantes de El Tarra permanecen en medio de la zozobra debido a la persistencia de los ataques con explosivos lanzados desde drones y al deterioro de las condiciones de seguridad en esta zona del Catatumbo, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en el país.

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