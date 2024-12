Rescatan a seis menores de 15 años en intensos combates entre el Ejército y EMC Farc en La Plata, Huila

Los intensos combates entre el Ejército y el Estado Mayor Central de las Farc que se registraron en las últimas horas en La Plata, Huila, dejaron un saldo de dos cabecillas del Frente Hernando González Duarte, cuatro capturados y seis menores rescatados.

De acuerdo con las autoridades, se trató de una acción planeada por las fuerzas militares. Un informe de inteligencia reveló que en las veredas El Porvenir, Buenos Aires y Santa Marta, en el occidente del departamento de Huila, en límites con Cauca, operaba esta estructura delincuencial.

El coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la novena brigada del Ejército Nacional, rechazó el reclutamiento de menores:

Tenemos que rechazarlo como sociedad, no se puede permitir que nuestros menores sean reclutados por estos grupos armados organizados. Ese no es el camino, esa no es la vida.