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Revelan detalles del crimen que habría cometido un menor de 16 años en un atraco en Yopal

Juez impuso medida de internamiento preventivo al menor. La víctima fue atacada con arma cortopunzante cuando lo intentaban robar.

Revelan detalles del crimen que habría cometido un menor de 16 años en un atraco en Yopal
Foto: Freepik (ahora Magnific)

Noticias RCN

junio 17 de 2026
09:32 p. m.
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Un adolescente de 16 años fue judicializado por su presunta participación en el homicidio de un hombre durante un intento de robo ocurrido el pasado 14 de junio en Yopal, Casanare.

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Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de internamiento preventivo en centro especializado contra el menor.

El fiscal adscrito a la Seccional Casanare imputó al adolescente el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el joven. La decisión se produjo después de evaluar los elementos materiales probatorios presentados por el ente acusador.

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Detalles del asesinato a manos de un menor de 16 años

Los hechos se registraron cuando la víctima se movilizaba en una motocicleta y fue abordada por dos personas que intentaron hurtarle sus pertenencias.

En medio del asalto, el hombre habría sido atacado con arma cortopunzante, lo que le causó la muerte.

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Así fue aprehendido el menor señalado por homicidio

La Policía Nacional logró la aprehensión en flagrancia del adolescente en el lugar de los hechos, lo que permitió su inmediata judicialización. Las autoridades continúan las investigaciones para establecer la identidad y ubicación del segundo implicado en el crimen.

El menor permanecerá recluido en un centro especializado del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes mientras avanza el proceso judicial. Según la legislación colombiana, los menores de edad que cometen delitos están sujetos a un régimen especial que contempla medidas pedagógicas y de resocialización.

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