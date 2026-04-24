Pareja contactó a adolescente para supuesta oferta laboral, pero terminó siendo abusada y ofrecida en redes

Un caso de presunta explotación sexual fue destapado en Cúcuta, donde una pareja habría captado a una adolescente mediante engaños para involucrarla en actividades de carácter sexual, a través de plataformas digitales.

La investigación fue liderada por la Fiscalía General de la Nación.

Capturan a pareja que captó menor para ofrecerla en redes en Cúcuta

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Wilmer Rafael Torres Torres y Stefhanny Michel Amarillo Viviesca estarían implicados en la captación de una menor de 17 años con fines de explotación sexual.

Los hechos se remontan a marzo del presente año, cuando la joven fue contactada y convencida de aceptar una supuesta oferta laboral.

Posteriormente, fue trasladada a un inmueble donde, según la investigación, era inducida a grabar videos y realizar transmisiones en vivo en plataformas virtuales con contenido explícito.

Allí, presuntamente, la pareja se encargaba de toda la logística: comercializaban el material audiovisual y coordinaban encuentros íntimos con hombres mayores, quienes pagaban por estos servicios.

Menor era explotada sexualmente para cubrir con su sostenimiento

Durante el proceso investigativo se estableció que la adolescente no recibía un pago directo como tal, sino que le proporcionaban alimentación, hospedaje, artículos de aseo y un pequeño porcentaje del dinero obtenido por las actividades sexuales.

La menor fue recuperada en un operativo conjunto con unidades de la Policía Nacional y quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Por su parte, los dos implicados fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías. Una fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de trata de personas y pornografía con menor de 18 años.

Adicionalmente, al hombre se le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, luego de que en el lugar de su captura le fueran encontradas sustancias ilícitas.