Cuatro adolescentes habrían asesinado a cuidadora del ICBF en Barrancabermeja

Hay consternación en Barrancabermeja por el asesinato de Karely Merlano, quien se dedicaba al cuidado y orientación de jóvenes en un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Al parecer, la mujer fue víctima de cuatro adolescentes que estaban bajo su protección.

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Los hechos habrían ocurrido en uno de los hogares de paso en los que trabajaba Karely, quien en reiteradas ocasiones había denunciado amenazas e intimidaciones de parte de algunos menores.

Sin embargo, la mujer no fue trasladada por la institución ni se tomó medida alguna para su protección.

Cuatro menores sospechosos fueron aprehendidos

Los cuatro adolescentes que estarían vinculados con el caso fueron aprehendidos gracias a un plan candado instalado por las autoridades, el cual impidió su salida de la ciudad.

Según las autoridades, los jóvenes, de entre 15 y 17 años, habrían cometido el homicidio para poder fugarse de la institución.

Karely tenía dos hijos y sus familiares la describen como una mujer amorosa y entregada al cuidado de los más vulnerables.

La mujer ya había denunciado amenazas

El esposo de la mujer asegura que en el lugar en el que ella trabajaba había menores con conductas delictivas, y que ella ya le había contado sobre situaciones de inseguridad al interior del hogar.

A pesar de las advertencias, no hubo acciones y las amenazas se convirtieron en realidad.

Los jóvenes habrían atacado sin piedad a esta mujer. De acuerdo con las autoridades, la causa de muerte de Karely sería por asfixia mecánica.

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Karely era esposa de un colaborador de esta casa periodística, a quien expresamos nuestras más sentidas condolencias y toda la solidaridad.