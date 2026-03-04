Adolescente habría atacado con puñal a otro joven hasta acabar con su vida en Bogotá

La Policía en Bogotá aprehendió a un joven de 16 años, conocido como ‘Jhon Z’, por presuntamente acabar con la vida de otro menor en medio de una riña.

La cronología de los hechos comenzó en junio de 2025 en el parque Óscar por la localidad de Los Mártires. Los dos adolescentes se pelearon, al parecer, por una disputa relacionada con el microtráfico.

Adolescente tiene antecedentes por hurto y evasión

Todo de salió de las manos cuando ‘Jhon Z’ presuntamente sacó un puñal y lo atacó en reiteradas ocasiones. Desde ese momento le siguieron la pista, sin percatarse que se estaba afuera de Bogotá.

Esta no fue la primera vez que fue protagonista de hechos delictivos, dado que cuenta con varias anotaciones por hurtos ocurridos en 2024 y 2025. Asimismo, se ha fugado de los centros de internamiento.

La búsqueda concluyó hace pocas horas, cuando lo ubicaron en la vía que conduce de Tabio a Cajicá, Cundinamarca. El joven estaba en un centro de protección, por lo que volvió a Bogotá a responder.

¿Jóvenes deberían ser juzgados como adultos en casos graves?

Después del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, perpetrado por un menor de edad en Bogotá; y otros crímenes; se ha puesto sobre la mesa la propuesta de que los adolescentes sean juzgados como adultos por esta clase de hechos.

A mediados de septiembre, se radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto que ajustaría el régimen de responsabilidad penal para jóvenes de 14 a 18 años.

Dado el impacto que tendría en el sistema judicial, varias entidades emitieron su concepto. Por ejemplo, el Consejo Superior de Política Criminal pidió que sea rechazada.

En caso de ser aprobado, los jóvenes serían juzgados bajo los parámetros del Código Penal y el Código del Procedimiento Penal. Es decir, de la misma forma como si fueran mayores de edad.