CANAL RCN
Colombia

Adolescente habría atacado con puñal a otro joven hasta acabar con su vida en Bogotá

El crimen se perpetró a mitad de 2025 y la Policía lo persiguió hasta las afueras de la ciudad.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 04 de 2026
05:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía en Bogotá aprehendió a un joven de 16 años, conocido como ‘Jhon Z’, por presuntamente acabar con la vida de otro menor en medio de una riña.

Le ponen ultimátum a la zona rural de Bogotá por calidad del aire: podrían venir medidas más fuertes
RELACIONADO

Le ponen ultimátum a la zona rural de Bogotá por calidad del aire: podrían venir medidas más fuertes

La cronología de los hechos comenzó en junio de 2025 en el parque Óscar por la localidad de Los Mártires. Los dos adolescentes se pelearon, al parecer, por una disputa relacionada con el microtráfico.

Adolescente tiene antecedentes por hurto y evasión

Todo de salió de las manos cuando ‘Jhon Z’ presuntamente sacó un puñal y lo atacó en reiteradas ocasiones. Desde ese momento le siguieron la pista, sin percatarse que se estaba afuera de Bogotá.

Esta no fue la primera vez que fue protagonista de hechos delictivos, dado que cuenta con varias anotaciones por hurtos ocurridos en 2024 y 2025. Asimismo, se ha fugado de los centros de internamiento.

La búsqueda concluyó hace pocas horas, cuando lo ubicaron en la vía que conduce de Tabio a Cajicá, Cundinamarca. El joven estaba en un centro de protección, por lo que volvió a Bogotá a responder.

¿Jóvenes deberían ser juzgados como adultos en casos graves?

Después del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, perpetrado por un menor de edad en Bogotá; y otros crímenes; se ha puesto sobre la mesa la propuesta de que los adolescentes sean juzgados como adultos por esta clase de hechos.

Alias Gabriela no delatará a implicados en el magnicidio de Miguel Uribe: esto negoció con la Fiscalía
RELACIONADO

Alias Gabriela no delatará a implicados en el magnicidio de Miguel Uribe: esto negoció con la Fiscalía

A mediados de septiembre, se radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto que ajustaría el régimen de responsabilidad penal para jóvenes de 14 a 18 años.

Dado el impacto que tendría en el sistema judicial, varias entidades emitieron su concepto. Por ejemplo, el Consejo Superior de Política Criminal pidió que sea rechazada.

En caso de ser aprobado, los jóvenes serían juzgados bajo los parámetros del Código Penal y el Código del Procedimiento Penal. Es decir, de la misma forma como si fueran mayores de edad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Le ponen ultimátum a la zona rural de Bogotá por calidad del aire: podrían venir medidas más fuertes

Elecciones en Colombia

Se han incautado 1.500 millones que serían utilizados para cometer presuntos delitos electorales

Asesinatos en Colombia

Habló la mamá de las dos hermanas asesinadas en Malambo: contó escabrosos detalles

Otras Noticias

Artistas

Reconocido actor, en una desgarradora carta, reveló que le queda muy poco tiempo de vida

El actor fue diagnosticado con cáncer hace cuatro años.

Ecopetrol

Utilidades de Ecopetrol cayeron 39,5% en 2025: el presidente Petro se pronunció

La petrolera estatal redujo su ganancia neta a $9,02 billones y reportó fuertes caídas en utilidad trimestral, EBITDA e ingresos.

Luis Suárez

Luis Suárez, en problemas: presidente del Porto hizo grave denuncia contra el colombiano

Astrología

"Se van a sorprender": tajante predicción de famosa vidente sobre las elecciones en Colombia

Invima

Invima prohíbe 136 esmaltes semipermanentes por contener sustancias peligrosas