Revelan detalles de la investigación contra Iván Name y Andrés Calle por escándalo de carrotanques

Noticias RCN conoció nuevos detalles del auto de apertura de investigación contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle.

La Corte dice que supuestamente con dineros de la Unidad de Gestión del Riesgo, se habrían financiado las campañas políticas de la hija del senador y del papá del representante.

Como consecuencia de esto, la Corte citó a Iván Name a indagatoria el próximo 25 de noviembre, mientras la de Calle será el 27.

RELACIONADO Corte Suprema investigará formalmente a Iván Name y Andrés Calle por entramado de corrupción UNGRD

Lo que dice la Corte Suprema sobre Name y Calle

En el auto con el que la Corte Suprema abre una investigación formal y llama a indagatoria a los congresistas, también aparecen los nombres de varios familiares quienes, al parecer, habrían recibido dinero del escándalo para sus campañas políticas.

“El dinero recibido por Name, Vásquez y Calle, habría sido utilizado para la financiación de las campañas políticas de María Clara Name Ramírez al concejo de Bogotá, hija de Iván Leónidas Name Vásquez".

Adicionalmente, dice que "así como de Gabriel Enrique Calle Aguas, a la gobernación de Córdoba, y de Gabriel Alberto Calle Demoya, a la Alcaldía del municipio de Montelíbano, Córdoba, hermano y padre de Andrés David Calle Aguas, respectivamente”.

La millonaria suma que habría recibido Andrés Calle

En medio de las declaraciones de Olmedo López ante la Fiscalía, el ahora imputado también mencionó la entrega de 1.000 millones de pesos.

“Si el doctor Calle no hubiese recibido esos 1.000 millones de pesos, prácticamente su padre ganó por casi que un empate técnico, por un 40, gana su padre en Montelíbano contra su contendor y unos días antes era probable que perdiera las elecciones”, indicó López.

Este jueves, 7 de noviembre, la Fiscalía imputará un nuevo delito contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por el escándalo de corrupción en la UNGRD.