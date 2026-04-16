Revocan suspensión a guardianes del Inpec investigados por parranda en la cárcel de Itagüí

Noticias RCN conoció en primicia una importante decisión sobre los funcionarios del Inpec salpicados en la controversial parranda de la cárcel de Itagüí.

La Procuraduría revoca la suspensión a 11 funcionarios investigados por la parranda vallenata en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, por presuntas irregularidades en el procedimiento.

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