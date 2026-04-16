Revocan suspensión a guardianes del Inpec investigados por parranda en la cárcel de Itagüí
11 funcionarios están siendo investigados por la fiesta del miércoles 8 de abril en la cárcel de máxima seguridad.
Noticias RCN
abril 16 de 2026
07:26 p. m.
07:26 p. m.
Noticias RCN conoció en primicia una importante decisión sobre los funcionarios del Inpec salpicados en la controversial parranda de la cárcel de Itagüí.
La Procuraduría revoca la suspensión a 11 funcionarios investigados por la parranda vallenata en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, por presuntas irregularidades en el procedimiento.
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