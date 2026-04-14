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Nelson Velásquez rompe el silencio y se pronuncia sobre polémica parranda en la cárcel de Itagüí

El cantante de vallenato estuvo presente en una fiesta llevada a cabo el miércoles 8 de abril.

Nelson Velásquez cantante
FOTO: Nelson Velásquez - Instagram

Nicolás Martínez Sánchez

abril 14 de 2026
05:50 p. m.
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Nelson Velásquez, famoso cantante de vallenato, rompió el silencio y se refirió sobre la polémica parranda en la cárcel de Itagüí, llevada a cabo el pasado miércoles 8 de abril.

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La concejal Claudia Carrasquilla denunció que el artista se presentó en el centro penitenciario, donde están los criminales más peligrosos de Antioquia e inclusive los que fueron cabecillas de la Oficina de Envigado.

¿Cuánto le habrían pagado al cantante?

Se cree que a Velásquez le pagaron 100 millones de pesos, aunque hubo otros 400 millones de pesos que se habrían dispuesto para otro artista, catering, licor y darles dinero a los funcionarios del Inpec.

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Las cámaras grabaron el momento en el que el cantante ingresó junto a su equipo, sin que algún uniformado realizara la respectiva requisa. Las puertas estaban abiertas. Se estima que hubo entre 80 y 100 invitados. Después de la parranda, inclusive, alguien salió en aparente estado de embriaguez.

A esto se le suman las revelaciones de Noticias RCN sobre construcciones no autorizadas que han desarrollado los reclusos. Las adecuaciones no han sido en las celdas, sino más allá: pisos, apartamentos de lujo, acabados en mármol y hasta una capilla.

Pronunciamiento oficial: “Se trataba de un evento cultural”

Este martes 14 de abril, casi una semana después de la parranda, el artista emitió un comunicado.

“Mi participación en la presentación de la semana pasada obedeció exclusivamente al cumplimiento de un compromiso artístico previamente adquirido y gestionado por mi equipo de trabajo”, sostuvo.

También indicó que le habían dicho que la presentación era para un evento cultural: “Actué en todo momento de buena fe, confiando en la legalidad y legitimidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollaría dicha actividad. No tuve conocimiento previo ni participación alguna en hechos distintos a mi ejercicio profesional”.

Por último, reiteró que no estuvo implicado en la autorización ni logística del evento. Además, afirmó estar dispuesto a atender los requerimientos correspondientes ante las autoridades.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …

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