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Funeral de presunto fletero en Itagüí termina en fuerte operativo: incautaciones, comparendos y capturas

Controles de la Policía y la Alcaldía permitieron detectar irregularidades y recuperar vehículos y celulares hurtados.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
09:25 a. m.
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La Policía Nacional, en articulación con la Alcaldía de Itagüí, desplegó un operativo especial durante las exequias de un hombre que fue abatido tras un intento de hurto en modalidad de fleteo en el municipio de Bello. Las autoridades reforzaron la vigilancia ante el alto flujo de asistentes y posibles riesgos de alteración del orden público.

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Durante el recorrido de la caravana fúnebre uniformados identificaron comportamientos sospechosos. Entre ellos, la circulación de motociclistas con placas tapadas o adulteradas, personas sin casco ni documentación y grupos que generaban disturbios, lo que motivó la activación inmediata de controles preventivos en la zona.

Resultados del operativo: capturas, incautaciones y comparendos

Las acciones de control se concentraron especialmente en los accesos al Cementerio Jardines de Montesacro. Allí, las autoridades realizaron verificación de antecedentes, registro a personas y revisión de vehículos y motocicletas.

Como resultado del operativo, las autoridades reportaron una captura por el delito de receptación, junto con la recuperación de un celular que había sido reportado como hurtado. Además, se logró la recuperación de dos motocicletas por falsedad marcaria y se identificaron tres más con reporte de hurto mediante arma de fuego.

En materia de control vehicular, se inmovilizaron 14 motocicletas y un vehículo por infracciones de tránsito. También se incautaron cinco armas cortopunzantes, se impusieron 21 comparendos de tránsito y 11 por violaciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801).

Adicionalmente, cinco personas fueron individualizadas por su posible relación con hechos delictivos. Durante las verificaciones, las autoridades detectaron que varios asistentes tenían antecedentes judiciales por delitos como hurto calificado, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Aunque no contaban con órdenes judiciales vigentes, quedaron bajo seguimiento.

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