Roces por empalme en la Alcaldía de Medellín que aún no empieza

En Medellín no ha iniciado el empalme y ya hay roces. Federico Gutiérrez le envió una carta al alcalde encargado Óscar Hurtado pidiendo que se inicie el próximo jueves y ratificando que con el comité estará un equipo alterno aplicando técnicas de auditoría forense.



“Entre el día martes y miércoles daré a conocer de manera pública los nombres de las personas que me acompañarán en el empalme. Mientras tanto, le solicito, de ser posible, que se programe una reunión para el día jueves entre los dos equipos y así comenzar oficialmente este ejercicio de transición”, dice la misiva.



En la carta, el alcalde electo Federico Gutiérrez, también pide que no se hagan modificaciones en la planta de personal de ninguna de las entidades del conglomerado del Distrito y del mismo ente central, ni que se firmen nuevos contratos a no ser que estrictamente necesario.

Asunto: Empalme.

Carta dirigida al Alcalde (encargado) de Medellín. pic.twitter.com/o60C6IKSD3 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 6, 2023

Gutiérrez, en diálogo con periodistas, les envió un mensaje a los funcionarios de la ciudad. “A esos funcionarios que toda la vida han tenido una carrera administrativa y que quieren la ciudad, y que ellos saben que han sufrido también estos cuatro años que aguanten estos dos meses que quedan”, aseguró Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín.

En contexto: Federico Gutiérrez ganó en las urnas y es el nuevo alcalde de Medellín

Desde de la Alcaldía no se ha dado respuesta, pero sí se pronunció el exmandatario de la ciudad Daniel Quintero a través de su cuenta X, incluso diciendo que él estará en el proceso de empalme.



“Acompañaré el proceso de empalme. A lo único que le tenemos miedo en nuestro Gobierno es a qué EPM vuelva a manos del GEA, que la privaticen o la quiebren, a que los de Hidroituango se salgan con la suya y le cobren los daños a la gente, a que la ciudad retroceda en los indicadores que mejoramos de empleo, violencia y pobreza, o que se pierda lo ganado en turismo y Valle del Software. Por lo demás, las ordenes las puedes dar después del 31 de diciembre. Nuestro gobierno va hasta esa fecha".





En las próximas horas quedará definido el comité de empalme designado por Federico Gutiérrez.



“Que el empalme sea un momento de verdad de transparencia, de información asertiva para resolver nuestros problemas más importantes durante el próximo cuatrienio”, dijo Piedad Restrepo, vocera Veeduría todos por Medellín.