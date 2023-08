Rodolfo Hernández dijo que no ha sido notificado y que sigue en la carrera por la Gobernación de Santander

Rodolfo Hernández respondió a las recientes declaraciones de la procuradora, Margarita Cabello, sobre las inhabilidades políticas que pesan en su contra. El candidato a la Gobernación de Santander aseguró que no se le ha notificado la sanción y que dará la pelea para continuar con su aspiración.

Hernández estaría siendo asesorado por abogados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para defender su posición al momento de recibir la notificación de la inhabilidad.

El candidato aseguró que sigue habilitado como aspirante a la Gobernación de Santander por su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción.

"Hasta que no me notifiquen tengo tiempo para presentar el recurso ante el Consejo de Estado y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Rodolfo Hernández.

Estoy esperando que me notifiquen para defenderme

El pasado mes de mayo, la Procuraduría General de la Nación anunció que sancionó por 14 años de inhabilidad política a Rodolfo Hernández debido a un escándalo de corrupción que ya lo había salpicado durante las elecciones de 2022.

De esta forma, el exalcalde no podría ejercer cargos públicos debido a que fue hallado disciplinariamente responsable de interés indebido en procesos de contratación durante su mandato.

El caso de 'Vitalogic' sería el que enlodaría al excandidato para impedirle ejercer política. Este hace referencia a la asignación de un millonario contrato para el manejo de las basuras de Bucaramanga, el cual habría sido avalado por Hernández cuando era alcalde.

