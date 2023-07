“Rodolfo Hernández no quiso ganar la Presidencia”: Federico Gutiérrez en Noticias RCN

Federico Gutiérrez, quien este martes 4 de julio anunciará oficialmente su nueva candidatura a la Alcaldía de Medellín, tuvo un diálogo con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, en el barrio Belén de la capital antioqueña.

En medio de la algarabía de las personas que lo acompañaron durante la entrevista, aceptó su derrota en las pasadas elecciones presidenciales, pidió respetó para el mandatario Gustavo Petro a pesar de las diferencias, y afirmó que antes de mencionados comicios su error “fue creer que todos iban a jugar limpio. Fue una campaña sucia, fue una campaña cochina, de desprestigio. Y todo en el tiempo fueron saliendo a la luz pública las trampas, cómo corrían la línea ética, cómo inventaban cosas… y fueron deteriorando imagen. Uno puede perder campañas, pero lo que uno no puede perder es la confianza y la coherencia de la gente”.

Sobre las razones que dio para no pasar de primera vuelta, Gutiérrez respondió: “Nosotros veníamos con movimiento cívico y ciudadano. No teníamos la cobertura total para llegar a todo el país. Teníamos que confiar, en cierta forma, en mucha gente que anunciaba apoyos. Pero yo no me quiero devolver ni a echar culpas a nadie: yo le agradezco todo a la gente que nos apoyó, a más de cinco millones de personas que confiaron y votaron por nosotros”.

Y habló sobre la segunda vuelta, en la que Petro derrotó a Rodolfo Hernández en las urnas. “Todo lo que terminó allá entre Rodolfo y Petro era un acuerdo. Ellos estaban en acuerdo desde hace tiempo: se habían reunido cinco veces antes de la primera vuelta y, si no, que se lo digan ellos, o ¿por qué después el abrazo y la alegría cuando se encontraron luego de Rodolfo haber perdido? No la quiso ganar, y todo fue una trampa. Y el país se dio cuenta de todo, fue una farsa. Este señor lo que hizo fue inventarse una amenaza e irse para Miami a decir que estaba amenazado y que no volvía al país. Tenía cómo ganar la presidencia”.

Acerca de lo que diría a Daniel Quintero, actual acalde de Medellín, Federico Gutiérrez afirmó: “Él no sale a la calle porque nunca ha conectado con la ciudad, porque además, si sale a la calle, sabe que la gente le reclamará de manera inmediata. Y no volvió a salir por eso, pero yo sí le diría a la gente que no le preste atención a él, que no le den tanta importancia porque nunca fue futuro y pronto será pasado. Es una tristeza porque en su ciudad, donde tuvo la oportunidad de gobernar, la gente no lo quiere. Y eso dice mucho”. Según Gutiérrez, en su ciudad natal “se me catearon y se robaron la plata”.

Finalmente, Gutiérrez, quien no descarta volverse a lanzar a la Presidencia de la República, concluyó: “Es muy importante que nos desprendamos de todos los egos que podamos llegar a tener hoy quienes tenemos un liderazgo nacional y regional. Este no es un momento de divisiones, este es un momento de estar juntos en propósitos comunes, que es rescatar a Colombia. No alrededor de los insultos, porque al presidente Petro no hay que insultarlo, él representa una institucionalidad. Los insultos los hemos recibido nosotros de ellos, pero nosotros no tenemos que agredir, ni insultar”.