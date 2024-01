Hollman Morris responde a la denuncia de presunto acoso laboral en RTVC

Diferentes reacciones ha generado la denuncia que hizo la directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli, en contra del subgerente de RTCV, sistema de medios públicos de Colombia, Hollman Morris, por presunto acoso laboral.

Por medio de una carta dirigida a la gerente de RTVC, Norida Rodríguez, Orlandelli aseguró que el trabajo en la entidad desde que llegó Morris ha sido hostil, agresivo y ofensivo.

“Permanentes abusos y faltas de respeto en contra de la dignidad y derecho que tengo como trabajadora oficial, como persona y como profesional, que se ha ganado durante más de 30 años un lugar como experta en el tema de las narrativas y producción audiovisual”, afirmó la directora de Señal Colombia.

Y reiteró la funcionaria en la misiva: “Me siento perseguida, insegura, desinformada y vulnerada en mi derecho de trabajar dignamente, en un ambiente de respeto y cordialidad, partiendo de un principio de confianza”.

Procuraduría pide investigar a Hollman Morris

Por los hechos conocidos, la Procuraduría pidió que Morris sea investigado y le solicitó al Comité de Convivencia tramitar las denuncias y tomar las acciones pertinentes.

El Ministerio Público también dio a conocer que otra denuncia en contra de Morris la hizo Lina Moreno, directora de Canal Institucional.

“Solicitó al Comité de Convivencia Laboral tramitar las quejas y tomar las decisiones a la mayor brevedad e informar sobre lo decidido a este despacho, tal como lo ordena el artículo 9 de la Ley 1010 de 2006, el cual debe agotarse, necesaria y obligatoriamente, antes de iniciar cualquier proceso disciplinario o sancionatorio”, afirmó Morris.

Hollman Morris responde a la denuncia

Por medio de su cuenta de la red social X, Morris contestó a la denuncia y aseguró que, supuestamente, se le estaba vulnerando su derecho al debido proceso.

“Yo me entero de estas supuestas denuncias por los medios de comunicación, hasta el momento yo no tengo copia de las mismas y desconozco de qué se me acusa, por lo tanto, no sé de qué defenderme”, afirmó Morris.

Pese a que argumentó que hasta el momento no ha conocido las denuncias que se hicieron en su contra, cumplirá con el debido proceso.

“Yo considero que no hay garantías en este proceso para que se garantice la justicia. Este escenario me lleva a no descartar tomar acciones legales por la violación al debido proceso. Estaré dispuesto a dar cumplimiento y a atender los requerimientos de la ley 1010 de 2006”, afirmó Morris.

Finalmente, Morris aseguró que no se pronunciará en medios de comunicación, por lo que se le acusa.

Sobre el caso, la gerente de RTCV había expresado que en su administración no tolerará ningún tipo de acoso.

“Desde mi llegada a la gerencia de RTVC, he manifestado cero tolerancias a cualquier tipo de acoso, mi oficina está abierta para tod@s los colaboradores. He dado el trámite que corresponde a las denuncias y para garantizar el debido proceso, no daré declaraciones por el momento”, explicó Rodríguez.