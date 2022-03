Videos dejan en evidencia cómo rusos están ingresando dinero a Colombia a través del ‘pitufeo’

Noticias RCN conoció imágenes que darían cuenta de cómo ciudadanos rusos hacen presencia en Colombia con el fin de ingresar dinero del país europeo a través de una nueva modalidad conocida como ‘pitufeo’.

Según información, alquilan cuentas de gente humilde y de clase media, para que allí reciban los dineros y luego poderlos retirar en cajeros de la capital.

Imágenes suministradas por las autoridades dejarían ver a ‘Shurik’, nombre usado para no entorpecer las investigaciones.

Lea, además: Rusia habría instalado 5 radares en la frontera colombo-venezolana, según informe

El sujeto nacido en Kazajistán es uno de los ciudadanos rusos que, de acuerdo con autoridades y organismos de inteligencia de Estados Unidos y Colombia, se encarga de coordinar envíos de dinero desde Rusia hacia territorio colombiano.

En el dosier de pruebas, existen varias interceptaciones telefónicas en las que el hombre, quien ingresó al país con visa de turista, indica a los colombianos los beneficios que obtienen al alquilar sus cuentas bancarias.

Las autoridades tienen certeza que detrás de este sofisticado método para ingresar dinero a Colombia evitando su rastreo, hay una estructura que busca financiar grupos que pretenden desestabilizar el orden público e interferir en la próxima jornada de elecciones.

“Mira, yo estoy hablando en español, usted necesita ir para un corresponsal y consignar la plata desde allá, sin documentos, sin nada y sin problemas, ¿por qué usted siempre está haciendo todo a su forma y siempre la está cagando?, consigne la plata hoy, no me importa de qué manera, váyase para un corresponsal y consigne esta plata por ahí”.

La estructura que lidera ‘Shurik’ cuenta con dos puntos de operación, uno en Medellín y otro en Bogotá. Además, tienen varias conexiones con la embajada rusa.

En fotografías conocidas por Noticias RCN se logra ver al ciudadano ruso caminando por algunas calles del norte de Bogotá con ‘Sabir’, un diplomático ruso que trabaja dentro del área de personal técnico de la Misión Diplomática y está acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Vea también: "En Venezuela no hay más de 68 militares rusos”: Marta Lucía Ramírez

La evidencia comprobaría que en varias ocasiones se han reunido y que incluso tuvieron encuentros con una persona que pertenecería a la Primera Línea.

Autoridades de Estados Unidos lograron intervenir el teléfono del ‘Shurik’, quien envió varios videos en los que se le ve participando activamente de actos de violencia con pirotecnia y también en recientes hechos violentos durante las protestas del denominado Paro Nacional.

Según los registros, los videos fueron enviados a Moscú.

El hombre de nacionalidad rusa cuenta con certificados expedidos por la Embajada rusa que acreditan su supuesto pasado sin antecedentes penales y le permiten estar en Colombia libremente.

En otro audio interceptado, el ruso se mostró molesto con un colombiano por no cumplir órdenes. De acuerdo con la llamada, el ciudadano no había transferido el dinero que recibió de Sberbank, uno de los principales bancos en Rusia.

“Mira, cuéntame, por favor, ¿Cuánto consignaste o cuánto vas a consignar? Allá donde está este señor hay cerca otro corresponsal, entonces váyase a consignar allá, la tercer parte en otro corresponsal y no me meta en problemas por favor. Mira que los chicos están diciendo que necesitan la plata urgentemente y hoy. No compliques la situación, yo voy para Medellín, porque usted no está siguiendo órdenes, no está cumpliendo nada”.