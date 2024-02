Salvatore Mancuso “miente”: Álvaro Uribe tras llegada a Colombia del exjefe paramilitar

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Salvatore Mancuso llegó a Colombia en horas de la tarde de este 27 de febrero. Tras arribar a Bogotá, después de purgar una condena de 15 años de cárcel en Estados Unidos, fue inmediatamente trasladado por las autoridades a la cárcel La Picota, donde estará recluido.

El exjefe paramilitar llegó al país para responder ante la Jurisdicción de Justicia y Paz y la Fiscalía General de la Nación, señalado de múltiples conductas ilícitas.

A través de una carta, Mancuso expresó que estará siempre a disposición de las autoridades:

“Me pongo a disposición de estas justicias con la plena confianza en que son garantistas de los derechos fundamentales, de mi derecho fundamental a la vida y del Estado social de derecho. Soy consciente que mi retorno es un desafío para los mecanismos transicionales de juzgamiento y cooperación interjurisdiccional”, se lee en el documento.

Salvatore Mancuso "miente": Álvaro Uribe se refirió a su llegada a Colombia

Horas después de llegar Mancuso, el expresidente Álvaro Uribe se refirió al tema, recordando que fue extraditado luego de descubrirse que continuaba delinquiendo desde la cárcel de alta seguridad de Itagüí, donde estaba recluido.

“Cumplí el deber por encima de advertencias de venganza y Estados Unidos aceptó nuestra exigencia de acceso a sus cárceles para funcionarios del Estado colombiano y para los ciudadanos”, dijo.

Expresidente Uribe negó reuniones con Mancuso

Además, el también exsenador aseguró que Salvatore Mancuso falta a la verdad y negó haberse reunido en algún momento con él.

“Mancuso miente. Jamás se reunión conmigo. Nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería, no tuvimos conversaciones; en la campaña presidencial me negué a reunirme con él como quedó públicamente establecido y también públicamente desautoricé que me apoyara en Barrancabermeja”, señaló Uribe.