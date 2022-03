"Santos sí sabía quién asesinó a Álvaro Gómez": Piedad Córdoba

Un juez falló una tutela y ordenó que se repitiera la diligencia en la que Piedad Córdoba narró su versión del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado ¿la razón? La JEP no tuvo en cuenta a las víctimas; a la familia Gómez.

Vea también: Corte Suprema solicita soportes sobre viajes de Piedad Córdoba con “lugares, fechas y montos”

Conocimos cómo la magistrada que dirigió la audiencia insistió en que podía hacerse sin la familia, pese a que el procurador pidió varias veces que los Gómez pudieran estar presentes.

En exclusiva de Noticias RCN les presentamos apartes importantes de la diligencia, lo que dijo Piedad Córdoba sobre este caso y sobre los expresidentes y personajes que tuvieron conocimiento de estas versiones.

“El día que cogen y detienen a ‘Santrich’, por nada me cogen a mí también”. “Para qué lo voy a negar, juntos estuvimos con Chávez, hicimos muchas reuniones para el tema de la paz”. En estos términos quedó la única entrevista de carácter judicial que ha entregado la exsenadora ante la JEP por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

A pesar de que la diligencia se cayó, evidenciamos cómo la magistrada de la JEP defendió la realización de la audiencia:

Miremos lo de los abogados. Yo entiendo que tenemos un problema técnico, pero que es subsanable

La magistrada Julieta Lemaitre señaló que no había problema si no estaban las víctimas en la audiencia, por el contrario, planteó una solución y dejó en claro que no cancelaría la diligencia: