“A la JEP no le importan las víctimas”: Enrique Gómez tras audiencia de Piedad Córdoba

Luego de la polémica audiencia de Piedad Córdoba ante la JEP sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, la cual será repetida por la ausencia de las víctimas, Noticias RCN habló con Enrique Gómez, sobrino del político asesinado, quien se refirió a lo dicho por la magistrada encargada del caso, que es criticada por la decisión de continuar con la indagatoria pese al llamado del procurador de contar con la presencia de la familia de la víctima en el tribunal.

“Esto es un caso típico que demuestra cómo a la JEP no le importan las víctimas, ni el fondo ni en la forma se protegieron los derechos de las víctimas, se nos impidió el acceso a la diligencia con falsos motivos porque la magistrada mintió”, dijo.

Y continuó: “Se violaron todas las garantías al debido proceso, no se permitió la contradicción de la prueba. ¿Esta es la JEP que realmente va a proteger a las víctimas?... Esto nos pasa a nosotros que llevamos 13 años de lucha en le caso de Álvaro Gómez, qué le pasará al campesino, qué le pasará al secuestrado, qué le pasará al asesinado por las Farc. La JEP no es un escenario para las víctimas, es un escenario para los victimarios.

Asimismo, Enrique Gómez se pronunció sobre la declaración de Piedad Córdoba ante la JEP, afirmando que “raya en manicomio, no tiene ninguna prueba y confiesa que lo hace simplemente para proteger a amigotes Ernesto Samper y Ramiro Bejarano”.

Por último, el sobrino y defensor de la familia Gómez, reitero su inconformidad con la JEP, entidad que considera que funciona para cubrir a los victimarios y no para reparar y escuchar a las víctimas.

“Qué vergüenza la JEP, este no era el camino que se le prometió al país. NO está cumpliendo su función con las víctimas”, finalizó.

¿Qué dijo la magistrada sobre la presencia de la familia Gómez en la indagatoria?

A pesar de que la diligencia se cayó, Noticias RCN evidenció cómo la magistrada de la JEP defendió la realización de la audiencia:

"Miremos lo de los abogados. Yo entiendo que tenemos un problema técnico, pero que es subsanable", precisó.

La magistrada Julieta Lemaitre señaló que no había problema si no estaban las víctimas en la audiencia, por el contrario, planteó una solución y dejó en claro que no cancelaría la diligencia.

"Se le da copia a los abogados de las víctimas de la entrevista y pueden hacer preguntas y participar por escrito, o sea, realmente no habría razones para la nulidad el que no puedan participar en la diligencia", señaló.