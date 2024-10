El clamor de los olvidados: se agrava la crisis en la entrega de medicamentos en Colombia

En Colombia, la entrega de medicamentos esenciales para pacientes crónicos se ha convertido en un proceso que, para muchos, parece interminable.

Personas como Alba Sánchez, que dependen de estos fármacos para sobrevivir, se encuentran atrapadas en un limbo burocrático que pone en riesgo su vida. La situación se agrava por la falta de respuestas concretas y soluciones definitivas por parte de las entidades responsables.

Alba Sánchez, de 72 años, ha pasado los últimos dos meses esperando que le entreguen tres medicamentos que su corazón necesita para seguir funcionando correctamente. La promesa del sistema de salud es que estos fármacos deberían ser accesibles, pero la realidad para Alba ha sido otra: largas esperas y negativas constantes.

Hace unas semanas, recibió una llamada de una persona identificada únicamente como Eva. Según cuenta la afectada, la conversación fue breve y desconcertante.

Me llamó y me preguntó si me habían entregado ya el medicamento. Solo me pidió que contestara sí o no(...) le dije que no, y simplemente me dio las gracias y colgó.