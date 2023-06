Se hundió el proyecto que pretendía regularizar el cannabis de uso adulto en Colombia

Con 47 votos por el sí y 43 por el no la Plenaria del Senado hundió el proyecto que pretendía regularizar el cannabis de uso adulto en Colombia.

Se necesitaban 54 votos para que el proyecto fuera una realidad, sin embargo, la bancada de Gobierno no alcanzó a recolectar los votos necesarios.

Respecto a lo ocurrido, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró: "Aquí estoy, en la plenaria y a pesar de tener mayoría en la votación, no se lograron los votos que la Constitución y la ley piden para aprobar un acto legislativo".

El proyecto venía tambaleando

El proyecto tambaleó después de la citación a la plenaria que se hizo el lunes 19 de junio, día festivo, y que no pudo continuar por falta de quorum.

Aunque la mayoría de los senadores asistieron a la plenaria, la colectividad de Gobierno se percató de que únicamente tenían 53 votos para aprobar el proyecto, se necesitaban 54.

El gran ausente fue el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, quien aseguró que no podía asistir por motivos familiares.

“El proyecto de Cannabis tendrá mi voto positivo en el debate definitivo (…) De forma inexplicable se trató de anticipar la votación ayer cuando no estaban todos los votos. No sólo yo que había anunciado desde la mañana que no alcanzaba a llegar (por razones familiares), sino la de otros compañeros que no estaban presentes”, afirmó Flórez en su cuenta de Twitter.

En vista de no tener mayorías, el presidente del Senado Alexander López logró aplazar la sesión plenaria para este martes 20 de junio.

Pela de Jota Pe Hernández e Inti Asprilla

El pasado 15 de junio, en medio del debate que se adelantaba, los senadores del partido Alianza Verde, Jota Pe Hernández e Inti Asprilla, tuvieron una fuerte discusión respecto a la aprobación de este proyecto.

Hernández y Asprilla se hicieron fuertes insultos en donde trascendieron gritos como “¡Vendido!" y "¡Uribista!", entre otras groserías.

Debido a la trascendencia de la de la pelea, el presidente del Senado aplazó el su momento el debate.