Preocupación en el sector de la construcción por dura disminución en las ventas de viviendas en Colombia

El sector de la construcción es un motor importante para la economía colombiana, sin embargo las ventas de vivienda han caído desde el año 2022 lo que ha generado efectos en varios eslabones de la cadena.

Entre julio de 2023 y 2024 las ventas han bajado un 17,1%, en julio de 2023 se vendieron 166.000 viviendas y para julio de este año la cifra fue de 138.000.

El sector constructor, en todo su encadenamiento, genera más de 1,5 millones de empleos en todo el país.

¿Qué ha provocado la disminución de la venta en el sector de la construcción en Colombia?

La compañía familiar de Ricardo Sánchez lleva 40 años construyendo en el país y aunque la experiencia es un respaldo no se escapa al panorama del sector.

“Desde julio del 2022 el sector a nivel nacional ha venido decreciendo de una manera importante a tal punto que hoy día el primer semestre de este año solamente se comercializaron 66.600 viviendas en el país lo cual implica una reducción casi el 10%”, asegura Sánchez.

El empresario asegura que esta situación se da debido a varios factores como una política macroeconómica que incluye tasas de interés muy altas, el precio del dólar, altos costos para importar materiales y una baja confianza en la economía lo que impacta directamente el interés de las personas para comprar viviendas.

Debido a la situación de una reducción de más del 17% en el sector, las iniciaciones de nuevos proyectos han bajado 20%, por lo que ha bajado la contratación. Todo esto termina afectando a otras empresas de la cadena: a los proveedores.

El efecto en la economía de la reducción de ventas del sector vivienda en Colombia

Uno de los sectores más afectados por la situación es el del acero en el que, según Miguel Ángel Gómez, gerente de Ferroláminas, se ha presentado una reducción en las ventas de unas 300 toneladas al año, 400 toneladas de cemento y una caída del 60% de la venta de láminas y vigas esenciales para la construcción.

Estos pedidos que antes hacían las constructoras se ven reflejada en las ventas y en el personal de trabajo.

“Llevamos unos dos años larguitos en los que el apoyo del gobierno ha sido totalmente nulo durante los últimos años llevan más o menos unos dos años larguitos el apoyo ha sido totalmente nulo no ha habido ningún incentivo, no ha habido ninguna ayuda, no ha habido ninguna subvención y lo más terrible es que el gobierno lucha por atacarnos directamente”, aseguró Gómez.

Además, la caída de la construcción y las ventas de vivienda también afectan a los comerciantes de productos como ladrillos y cemento, este sector asegura que sus ventas se han reducido en más del 50 por ciento por lo que han tenido que despedir empleados.

“Anteriormente vendía por ahí 80.000 bloques, hoy en día se venden 30.000 o 40.000 máximo”, aseguró Manuel Alfredo Daza, dueño de la ladrillera Emegres.

“Con el cemento fácilmente, en un mes, estábamos alrededor de unas casi 100 toneladas, en este momento tengo un promedio de unas cuatro o cinco o seis toneladas al mes”, reporta Luis Antonio Castro, propietario de una ferretería.

Los comerciantes han tenido que despedir a sus empleados debido a la disminución de las ventas, pues no cuentan con los insumos para pagar a sus trabajadores.