Sectores llaman a la mesura tras declaraciones del presidente Petro sobre "ruptura institucional"

Lo que comenzó con un extenso trino del presidente Gustavo Petro sobre una "ruptura institucional", terminó por desencadenar toda una tormenta de comentarios y reacciones.

El mandatario se pronunció en su cuenta de X haciéndole un llamado a los colombianos para que salgan a las calles a apoyar su Gobierno.

“Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la Fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes”, aseguró el presidente Petro.

Sectores llaman a la calma tras declaraciones del presidente

Han sido varias voces las voces que han cuestionado la postura del mandatario y así mismo salieron otros defendiéndola, pero sin duda, son más quienes piden mesura y calma.

“A ver hombre. ¿Por qué no decretamos tres días de silencio para tranquilizarnos? Al cabo de ellos, adoptemos acuerdos mínimos para canalizar el disenso. Un buen principio es establecer mecanismos más formales para la discusión política. Tenemos que romper la tiranía esquizofrénica de las redes”, afirmó el senador Humberto de la Calle.

Por su parte, Rodrigo Uprimny, docente e investigador de Dejusticia, aseguró: “He rechazado extralimitaciones de la procuradora y del fiscal Barbosa. Rechazo igualmente esta declaración del presidente Petro, que agrava los riesgos de ruptura institucional Su deber, como jefe de Estado, es el contrario: garantizar la unidad nacional y el respeto de Constitución”.

El Consejo Gremial Nacional también hizo un llamado a la calma y al respeto de independencia de las instituciones.

“A las cabezas de todas las ramas del poder público les recordamos que deben actuar con total apego a la constitución y la ley, cumpliendo con sus obligaciones y respetando los límites que garanticen el normal funcionamiento de la democracia”, informó el Consejo Gremial.

Alejandro Gaviria habla en Noticias RCN

En entrevista con Noticias RCN, el exministro Alejandro Gaviria, entregó su lectura sobre las declaraciones del mandatario.

“Yo estoy preocupado, estamos entrando, en mi opinión, en lo que algunos llaman una guerra civil fría. Lo digo con respeto, pero hay una contradicción entre hablar de paz total y ahondar las divisiones en el país, profundizarlas”, afirmó Gaviria a Noticias RCN.

El exministro reiteró que “nuestro país no tendrá paz total si no hay paz política. Por supuesto, tiene que haber ecuanimidad en las decisiones y pronunciamientos de los jefes de organismos de control, pero hoy más que nunca el presidente debería asumir ese papel constitucional que lo obliga a ser factor de unidad, no factor de división”.