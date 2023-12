En el marco de la búsqueda de la paz total que adelanta el Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño envió un mensaje a los grupos armados.

Durante la rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Otty Patiño habló sobre el flagelo del secuestro en Colombia y se refirió al ELN.

El mensaje de Otty Patiño a los grupos armados

“El no secuestro no puede ser una política para el ELN y para los otros no, tiene que ser una sola política”, manifestó Patiño, quien agregó que “para sentarse en una mesa con el Gobierno tiene que haber un compromiso de no secuestro”.

"Para sentarse en una mesa con el Gobierno tiene que haber un compromiso de no secuestro": Otty Patiño a los grupos armados.

También dijo que en “la construcción de paz” lo más importante es “la gente”, refiriéndose a las personas que habitan los territorios “agobiados por los abandonos del Estado”, pero también actores armados que en ocasiones “en nombre de las comunidades” no solucionan problemas, sino que por el contrario “los agravan”, puntualizó el comisionado.

Sin financiación no se suspenderían secuestros: advertencia del ELN

Las declaraciones de Otty Patiño se conocen días después de que Antonio García, comandante del ELN, señalara en una columna que el grupo armado no suspendería los secuestros de no haber financiación.

“Es de sentido común que estos tres asuntos mencionados están relacionados, tal como aparecen redactados en los textos: 1) prórroga del cese al fuego temporal, 2) suspensión de retenciones con fines económicos (secuestros) y 3) la financiación; donde el punto 2 no podrá darse sin el 3, mejor dicho, simultáneamente, para que todos seamos interpretados”, señaló García.

Estas palabras produjeron una lluvia de críticas en medio de la negociación que adelanta la guerrilla del ELN con el Gobierno. Desde distintos sectores se pronunciaron; el fiscal general Francisco Barbosa calificó lo dicho como una desfachatez y falta de voluntad.

“Para mí una desfachatez más del ELN y por su puesto un rechazo que a los colombianos de bien le metan la mano al bolsillo (…) esa es una decisión que tome Gustavo Petro, él fue el que se sentó allá, él tiene que tomar la decisión de si se levanta o no se levanta, pero cuando uno negocia tiene que tener posiciones firmes en una mesa porque lo que no puede hacer es pensar de la misma manera que esas organizaciones”.