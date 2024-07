“Seguimos en procesos de paz inventando historietas”: duro pronunciamiento de Iván Name en su último discurso

El 20 de julio, en el marco del día de la independencia de Colombia, Iván Leónidas Name, el presidente saliente del Senado, crítico fuertemente los acuerdos de paz y rechazó enfáticamente propuestos como la Constituyente y el fast track.

Además, teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro había afirmado que un “codicioso había engavetado la reforma a las pensiones más de 13 meses”, Iván Name se defendió diciendo que el Gobierno había tenido todas las garantías para adelantar su agenda.

El duro pronunciamiento de Iván Name sobre los acuerdos de paz del Gobierno

Iván Leónidas Name aseguró que los grupos armados no han demostrado la disposición suficiente para dar un paso hacia la paz y que cada vez están más arraigados a las acciones delictivas. Desde ese punto de vista, considera que los procesos de paz vigentes no han tenido avances considerables.

“Seguimos en procesos de paz inventando historietas, sentándonos en La Habana, en México, en Caracas y en tantas partes con quienes tienen como negocio la guerra”, estableció.

Iván Name considera que la Constituyente y el fast track son un gran error: estas son sus razones

El presidente saliente del Senado considera que el fast track no es una propuesta conveniente porque podría afectar los análisis y los debates que se lleven a cabo en el Congreso de la República en torno a los proyectos más relevantes para el país.

“No estoy de acuerdo con mecanismos de tránsito legislativo abreviado como es el fast track, el país no puede darse el lujo de tener un Congreso que no debata, no discuta y no delibere”, afirmó.

Finalmente, frente a la propuesta presidencial y del Gobierno de promover una Constituyente, lo considero inconveniente e innecesario

Iván Name, del Partido Alianza Verde, asumió como presidente del Senado el 20 de julio de 2023, después de ganarle el pulso a Angélica Lozano.

¿Qué dijo Iván Name acerca de la investigación que le abrieron por el caso de corrupción de la UNGRD?

“Asumí con prudencia y respeto los señalamientos hechos por una banda de delincuentes confesos, pero no me voy a referir a los detalles de este asunto judicial”, indicó.

De esa manera, aunque no ahondó en el proceso, dio a entender que atenderá cada una de las diligencias que le correspondan y que se defenderá en derecho.