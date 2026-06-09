Sicario llegó en moto y abrió fuego contra un grupo de personas en Soledad: esto se sabe

En el municipio de Soledad, Atlántico, durante la noche del lunes festivo, se registró un atentado sicarial en el barrio Los Almendros dejó un saldo de tres hombres muertos y una mujer herida.

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El ataque ocurrió mientras varias personas compartían en una esquina del sector cuando fueron interceptadas por hombres que se movilizaban en motocicleta.

¿Cómo ocurrió el atentado sicarial en Soledad?

Según la información preliminar conocida por las autoridades, los hechos se registraron en la carrera 14 con calle 81, en el sector Alto de Los Almendros.

Las víctimas se encontraban departiendo en la vía pública cuando una motocicleta se acercó al lugar.

De acuerdo con los reportes iniciales, el parrillero descendió o desenfundó un arma de fuego desde el vehículo y comenzó a disparar en repetidas ocasiones contra las personas que estaban reunidas.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Una de las víctimas murió en el lugar del atentado.

Se trata de Medel Rodríguez Nar, de 30 años, quien falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los disparos.

Las otras dos víctimas mortales fueron identificadas como Gabriel Orlando de Alba Gamarra, de 28 años, y Yosimar Utria Orozco, de 32 años.

Ambos alcanzaron a ser trasladados a centros asistenciales del municipio de Soledad, pero fallecieron mientras recibían atención médica.

¿Qué se sabe de la mujer herida?

Además de las tres personas fallecidas, una mujer resultó lesionada durante el ataque.

Hasta el momento no se han conocido mayores detalles sobre su identidad ni sobre la gravedad de las heridas que sufrió durante el atentado.

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Las autoridades mantienen seguimiento a su estado de salud mientras avanzan las investigaciones.