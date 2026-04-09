Investigan operación ilegal que habría fabricado pruebas contra Sneyder Pinilla en el caso UNGRD

Una investigación en curso de la Fiscalía puso en el centro un presunto entramado ilegal dirigido contra Sneyder Pinilla, testigo protegido y pieza clave dentro del caso de la UNGRD.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades por la defensa del testigo, actualmente encabezada por el penalista Gustavo Moreno Rivera, quien entregó elementos materiales probatorios que evidenciarían la existencia de una operación estructurada para desacreditarlo y afectar su credibilidad dentro del proceso.

De acuerdo con lo expuesto, el caso no se limitaría a hechos aislados, sino que correspondería a una acción coordinada que involucraría la manipulación de información, la elaboración de pruebas y la difusión de contenidos.

Investigan entramado ilegal que pretendía fabricar pruebas falsas contra Sneyder Pinilla en el caso UNGRD

Según los elementos recopilados por la investigación, se habría ejecutado una operación que parte de la obtención de información de manera ilegal.

Estos datos, en lugar de ser descartados, habrían sido posteriormente transformados para aparentar legalidad mediante la elaboración de informes periciales adulterados.

El objetivo de esta maniobra, según se desprende del material probatorio, habría sido fabricar pruebas y construir narrativas dirigidas específicamente contra testigos que han declarado en contra de altos funcionarios del Estado.

Entre las personas indirectamente vinculadas a estos testimonios se encuentran exministros, exdirectores de inteligencia, expresidentes del Congreso y contratistas.

¿Quién estaría detrás de la fabricación de pruebas falsas contra testigos en el caso de UNGRD?

La Fiscalía indaga si detrás de estas actuaciones estarían agentes y exagentes al servicio del Estado, quienes presuntamente habrían actuado sin orden judicial y por fuera de sus funciones.

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Estas personas, de acuerdo con la información conocida, habrían utilizado herramientas tecnológicas y capacidades de investigación que son exclusivas del Estado para recolectar, manipular y filtrar información con fines particulares.