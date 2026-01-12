Ella es Sonia Restrepo, la esposa y mamá de los hijos de Yeison Jiménez

Colombia se encuentra de luto desde el 10 de enero de 2026, tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez.

El artista se iba a presentar en Marinilla, Antioquia, y se subió a una aeronave que partió desde el Aeropuerto de Paipa con rumbo hacia Medellín.

Sin embargo, según los primeros análisis de la Aeronáutica Civil, la avioneta solo estuvo en el aire entre tres y cinco minutos, nunca pudo alcanzar la altura que se requería y se precipitó hasta chocarse contra el suelo.

Yeison Jiménez era conocido como uno de los mejores cantantes del país, pero también como un hombre que priorizaba a su familia.

Fue así como construyó un hogar con Sonia Restrepo, que siempre fue su compañía y apoyo incondicional.

¿Quién es Sonia Restrepo, la esposa y mamá de los hijos de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo fue la pareja de Yeison Jiménez durante más de 10 años y lo acompañó desde que el cantante tenía el sueño de llegar a ser uno de los mejores artistas del país.

La esposa de Yeison Jiménez tenía una hija (Camila) cuando lo conoció y él la reconoció como suya y le brindó el amor más puro año tras año.

Además, posteriormente, la familia se completó con Thaliana y Santiago, los otros dos hijos de Yeison Jiménez.

Sonia Restrepo es contadora pública y, a pesar de ser la pareja de uno de los artistas más importantes del país, siempre ha preferido mantener su vida en privado y publicar poco contenido en las redes sociales.

Una de las últimas fotos que Yeison Jiménez se tomó junto a Sonia Restrepo y sus tres hijos fue la siguiente:

¿Cuándo y dónde serán las exequias de Yeison Jiménez?

Este 12 de enero, en un comunicado oficial, la familia y la organización de Yeison Jiménez manifestaron que aún no hay una fecha ni un lugar definido para las exequias y el homenaje que se le realizará al artista.

Esto se debe a que Medicina Legal continúa con los análisis y aún no ha entregado el cuerpo del cantante.