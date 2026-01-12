CANAL RCN
Hija de Yeison Jiménez compartió emotiva foto junto a su papá tras su muerte en el accidente aéreo

La joven volvió a recordar a su papá a través de las redes sociales.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

enero 12 de 2026
El accidente aéreo que se presentó el sábado 10 de enero en la vereda Romita, en el tramo entre Paipa y Duitama, le causó la muerte a Yeison Jiménez, Hernando Torres, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

El cantante y su equipo de trabajo abordaron la avioneta sobre las 3:50 de la tarde y despegaron, pero se presentó una falla que impidió que se alcanzara la altura suficiente.

En consecuencia, la aeronave cayó, rebotó y, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, explotó dos veces.

Tras la inesperada muerte del cantante, Camila, su hija mayor, escribió un desgarrador mensaje en el que manifestó que ama a su papá y que le parte el alma ver cada uno de los videos que él publicó en su último concierto.

"Te amo, papá, no sabes cuándo me parte ver tus videos y que no estés aquí", fueron sus palabras exactas.

Además, en la mañana de este 12 de enero, recordó una emotiva foto que le tomaron junto a su papá.

Esta fue la conmovedora foto que publicó la hija de Yeison Jiménez tras su muerte

Camila Jiménez, en una historia de Instagram, compartió una foto en la que aparece abrazando a Yeison Jiménez con mucho amor.

Esa imagen estuvo acompañada de la canción 'Luciernagas', de Milo J y Silvio Rodríguez, la cual expresa lo siguiente:

Juraría que disfruté cada segundito que hubo a la par de tu presencia. Esa esencia rota, pero fiel, que dejó tu ausencia

¿Cuál fue el último post de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez realizó su último post en Instagram después de cantar en Málaga, Santander, en la noche del 9 de enero de 2026.

"Siempre humilde porque lo que Dios da también lo puede quitar", escribió junto a un video en el que cantó uno de sus éxitos.

 

