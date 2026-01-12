CANAL RCN
Hermana de Yeison Jiménez rompió el silencio y le dedicó sentido mensaje a la esposa del artista

Lina Jiménez, a través de sus redes sociales, recordó un importante momento que vivió junto a Yeison Jiménez y su cuñada.

enero 12 de 2026
09:37 a. m.
Lina Jiménez, una de las hermanas de Yeison Jiménez, ha expresado su luto a través de las redes sociales.

Tras el inesperado deceso del artista en Paipa, Boyacá, Lina ha recordado fotos y videos de múltiples momentos felices que vivió junto a él.

Además, ha manifestado que aún no puede creer lo que sucedió y le ha pedido a Dios y a Yeison Jiménez que desde el cielo le envíe las fuerzas que necesita.

Fue así como, en la mañana de este 12 de enero de 2026, Lina Jiménez recordó un cumpleaños y redactó unas sentidas palabras para Sonia Restrepo, su cuñada.

Este fue el mensaje que la hermana de Yeison Jiménez le dedicó a Sonia Restrepo, la esposa del artista

Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, publicó un video del instante en el que, en familia, le estaban cantando el primer cumpleaños a Santiago, el hijo del intérprete de 'Maldita traga'.

Y, junto a esa grabación, le agradeció a Sonia Restrepo, la esposa del artista, por siempre haber estado al lado de él y ser uno de los pilares de su vida.

"Mi cuñada, la mujer que le dio un hogar y los hijos que lo acompañaron durante tantos años", comenzó manifestando la hermana de Yeison Jiménez.

"Hoy todos reunidos en tu casa (la de Yeison), pero sin ti", agregó.

Estos han sido los desgarradores mensajes de último adiós de Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, tras su muerte

La hermana de Yeison Jiménez también compartió un video de un día que el artista le celebró el Día de la Madre y redactó las siguientes palabras:

"No, Yeison, por favor no me dejes sola. Niño, te lo suplicó. Nadie nos va a amar como tú lo hiciste.

Yeison Jiménez tenía 34 años, ya había realizado su primer concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín y estaba a punto de hacer 'sold out' para un nuevo show musical en ese importante escenario deportivo.

 

 

