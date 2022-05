Suspenden servicio de transporte escolar en Aguachica por presuntas irregularidades

Por presuntas irregularidades en la contratación del transporte escolar en Aguachica, un juez de la República suspendió el servicio que recibían 22.000 alumnos de escuelas y colegios públicos de este municipio del sur del Cesar.

“Si claro, los niños no deducen de no ir a las instituciones educativas porque no hay transporte y si, mucha gente se hay desertado”, indicó Gilmer Portillo, presidente de veeduría de transporte escolar.

Son varios los alumnos que desertaron de sus escuelas y colegios, otros los que realizan largas caminatas para llegar a sus instituciones educativas, mientras algunos tratan de llegar a sus clases a lomo de burro y en sobrecupo a través de una motocicleta.

“Lo del transporte se ha vuelto muy necesario por lo cual no hemos mandando los niños hace más de una semana y necesitamos urgente el transporte escolar por favor, es una necesidad”, señaló Johana Quintero, madre de uno de los estudiantes afectados.

¿Cuáles fueron las irregularidades que se encontraron en el contrato?

En Aguachica, un juez en cumplimiento de una tutela presentada por la Personería y la Secretaría de Educación municipal, suspendió el transporte escolar contratado por la Alcaldía por más de mil millones de pesos.

Dentro de todos los hallazgos encontrados por la Secretaría de Educación y que fueron objeto de revisión negativa por un juez de la república, se encuentra el inminente peligro de los alumnos por el sobrecupo.

“Encontré algunas irregularidades, una de ellas fue el sobrecupo, en el contrato dice que la tarjeta de operación debe tener estrecha relación con la cantidad de cupos que se transporta y encontré que la tarjeta de operación dice 5 y están transportando 10 y 15 niños. En otras ocasiones el sobrecupo es elevado, en la tarjeta de operación dice que son 20 cupos y van 28 y en otras ocasiones los chicos van sentados uno encima de otros, sentados en el pasillo y otros parados”, agregó Johana Valencia, secretaria de Educación de Aguachica.

En la determinación del juez, se ordenó a la Alcaldía de Aguachica como contratante, realizar las adiciones presupuestales para garantizar el transporte escolar para los más de 22 mil alumnos de escuelas públicas del municipio.