“Nos salvamos gracias al piloto”: soldado que sobrevivió al accidente de helicóptero en Cauca

Noticias RCN logró contactarse con uno de los soldados que sobrevivió al accidente del helicóptero Black Hawk en Inzá, Cauca.

Testimonio que sobrevivió a accidente de helicóptero

En la entrevista, reveló los dramáticos momentos que vivieron los 13 tripulantes durante dos días en el páramo de Las Delicias, a más de 3.000 metros de altura.

"Soportamos el frío, pasamos la noche porque llovió toda la noche", narró el soldado Ortiz, uno de los afectados en el incidente.

Los militares se instalaron alrededor de la aeronave accidentada para protegerse de la lluvia incesante y las bajas temperaturas características del páramo.

El soldado describió que la emergencia comenzó en el momento exacto del impacto.

A pesar de las lesiones sufridas, los tripulantes se organizaron para auxiliarse mutuamente. “Hubo un soldado que sí se partió el brazo, pues también me tocó entablillarlo y tenerlo ahí para evacuar", relató Ortiz

La solidaridad entre los uniformados resultó fundamental para la supervivencia del grupo. "A pesar de que estábamos golpeados, aporreados, ya cada uno a colaborar", explicó el militar.

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Durante las largas horas de espera, el soldado aseguró que encontró refugio emocional pensando en su familia.

"Yo pensé en ellos y le agradecí a mi Dios que estoy vivo y pues lo único que nos dijeron fue que del batallón están comunicándose con las familias", añadió.

Los sobrevivientes atribuyen estar con vida a las maniobras del piloto del Black Hawk. "Gracias al piloto, nosotros estamos vivos", afirmó Ortiz, reconociendo la experiencia y habilidad del soldado durante el momento crítico del accidente. El soldado calificó lo sucedido como "un milagro" al considerar la magnitud del impacto.

El incidente ocurrió en una zona de difícil acceso del municipio de Inzá, departamento del Cauca, lo que complicó las labores de rescate de los 13 militares.