"Estaban tirando granadas”: el duro relato de un soldado sobreviviente a emboscada en Cauca

Noticias RCN conoció el duro testimonio de uno de los soldados del Ejército Nacional que resultó herido el pasado 6 de diciembre durante una emboscada en Cauca.

El uniformado, por el momento, permanece recuperándose en la clínica Valle del Lili, ubicada en Cali.

“Lo que pasó fue que nos cogieron distraídos, estaban tirando granadas y más de uno pudimos reaccionar, pero otros no. Algunos compañeros murieron y los otros están acá conmigo, gracias a Dios y luchando por mi vida”, señaló Jeferson David Obando, soldado sobreviviente al ataque.

Según la entidad de salud, “dos de los pacientes continúan en condición crítica de la Unidad de Cuidados Intensivos, con necesidad de soporte vasoactivo ventilatorio y, con manejo integral; uno de ellos está pendiente de traslado a quirófano. Otro de los pacientes se encuentra con contusión pulmonar severa y está recibiendo manejo a través de la clínica del dolor”.

Los responsables de la emboscada en Cauca

Una vez se conocieron detalles del brutal ataque, las autoridades competentes iniciaron las labores investigativas para identificar quiénes fueron los responsables.

Tiempo después, el presidente Gustavo Petro aseguró que el atentado fue perpetrado por la columna Jaime Martínez de las antiguas Farc y se dio como retaliación por los operativos contra el narcotráfico que se han realizado en el territorio.

El mandatario también aseguró que, “la acción militar no cesa mientras no haya realmente voluntad de real de negociación. Así que la fuerza pública no va a salir de la región caucana”.

Según información, la emboscada se dio bajo la orden de Iván Jacobo Idrobo, alias Marlon, quien es el presunto cabecilla de la estructura.

Las autoridades han anunciado que ofrecen 100 millones de pesos como recompensa para quien brinde información que permita la captura de este sujeto.

Vea también: La orden del presidente Gustavo Petro tras emboscada al Ejército en Cauca