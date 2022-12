La orden del presidente Gustavo Petro tras emboscada al Ejército en Cauca

El presidente Gustavo Petro convocó un consejo extraordinario de última hora tras conocerse el asesinato de seis soldados del Ejército en Cauca.

Los hechos se presentaron en el municipio de Buenos Aires cuando los uniformados se encontraban descansando.

Hasta el momento se sabe que además de los muertos, otros seis uniformados se encuentran heridos, y varios más desaparecidos.

El mandatario de los colombianos viajará al departamento durante la tarde de este 6 de diciembre para hacerle frente a la crítica situación de orden público que se viene registrando en la zona.

Durante el consejo de seguridad, el representante del Pacto Histórico ordenó intensificar las operaciones contra todos los grupos criminales en el departamento.

La acción militar no cesa mientras no haya realmente voluntad de real de negociación. Así que la fuerza pública no va a salir de la región caucana.