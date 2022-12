Atención: estas son las primeras imágenes del atentado a soldados en el Cauca

En la mañana de este martes 6 de diciembre se dio a conocer la noticia sobre la muerte de seis soldados del Ejército Nacional en medio de una emboscada en la vereda Munchique del municipio de Buenos Aires, Cauca, que habría sido perpetrada por miembros del la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

Noticias RCN conoció las fuertes imágenes que dejó este hostigamiento, en las que se puede ver restos de una granada y las condiciones en que quedó el campamento en el que se encontraban los uniformados a la hora del ataque.

Según información de las autoridades, hubo disparos de fúsil y detonaciones de granadas sobre las 2:55 a.m.

Los soldados asesinados fueron identificados como Yonny Saac, Jonathan Ordóñez, Armando Vélez, Jan Rodríguez, Jerson Mamian y Alexander Portocarrero. Hasta el momento habría un saldo adicional de seis heridos y cuatro desaparecidos.

Las fuerzas Militares informaron en un primer momento que el ataque se presentó en horas de la madrugada de este martes, justo cuando los uniformados se encontraban durmiendo en su campamento.

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro convocó a un consejo de seguridad junto al Ministerio de Defensa, para evaluar la situación de orden público en el departamento.

Pronunciamiento del presidente Petro

En respuesta a los hostigamientos que dejaron seis militares muertos, el presidente Gustavo Petro aseguró que “la acción militar no cesa mientras no haya realmente una voluntad de negociación” por parte de los actores armados, razón por la cual no se retirará a las Fuerzas Militares del departamento del Cauca.

Además, aseguró que "la posibilidad de diálogos hoy no está circunscripta al cese de las operaciones militares", recalcando que el único proceso concreto es el que se adelanta con el ELN y se refirió a las actividades que iniciarán este 7 de diciembre en Buenaventura, en las que se espera llegar a acuerdos con los jóvenes pertenecientes a los Shottas y los Espartanos.

Finalmente, el mandatario confirmó que la muerte de los uniformados se dio como producto de una infiltración premeditada de los disidentes de la columna Jaime Martínez.

