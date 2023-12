Lo que dicen empleados de Van Camp’s sobre denuncias por uso de pañales durante jornada laboral

Hay polémica por las declaraciones de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre la empresa atún Van Camp's. Según la funcionaria, algunas trabajadoras se ven obligadas a usar pañal desechable porque no les dan tiempo de ir al baño durante su jornada.

“Las inspectoras que han ido a la parte de las flores o a la parte de los atunes Van Camp's, por ejemplo, se han encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño. Hemos encontrado algunas trabajadoras que tienen que usar pañal porque no tienen los tiempos necesarios para ir a su baño”, dijo Ramírez.

Según un documento, que soporta lo dicho por la ministra, hay descuentos ilegales en salarios por el control del tiempo en las necesidades fisiológicas.

“Descuento ilegal en salarios por control del tiempo en las necesidades fisiológicas”, señala el documento sobre un hallazgo durante una visita de inspectores de trabajo y seguridad social. En el mismo punto se detalla el compromiso: “se debe llegar a un acuerdo por no descontar salarios por evacuación de las necesidades fisiológicas”.

¿Qué dicen los empleados sobre uso de pañal en la jornada laboral?

Algunos trabajadores integrantes del sindicato Sintrainal confirmaron la denuncia. El presidente de Sinaltrainal, Edwin Molina, aseguró que “muchas de ellas tienen que utilizar paños desechables para no tener que ir al baño porque indudablemente el tiempo que utilizan los trabajadores para hacer sus necesidades fisiológicas, la empresa se los descuenta de manera arbitraria”

En ese mismo sentido se pronunció Alicia Cardiles, vicepresidenta de Sinaltrainal. “Me consta porque ahí están los volantes de pago donde están los descuentos por hora, por minuto, de las compañeras y de los compañeros”.

Sin embargo, otros empleados que hacen parte del sindicato Sintramar dicen que no es cierto.

“Es totalmente falso. La verdad es que hay una desinformación con eso que ellos están emitiendo en las redes y no sé de dónde sacó esa información. Parece ser que de otras organizaciones que están en contra de ciertas políticas de la compañía, pero de usar paño es falso”, afirmó Juan Bautista Manjarrez, presidente de Sintramar.

Según el Ministerio de Trabajo, hay diez procesos activos a la compañía y se adelantan sanciones por 3.500 millones de pesos en contra de esta y de su empresa temporal.

Van Camp's anunció acciones jurídicas

La compañía a través de un comunicado en la red social X rechazó las declaraciones de la ministra de Trabajo. Dijo que no tienen fundamento. “No se puede atacar y estigmatizar a una compañía de esa manera. Esto atenta contra los más de 35 años de labores, de aporte al país y de generación diga de empleo”.

Seatech Internacional Inc, fabricante de atún Van Camp's, además anunció que se defenderá bajo la normatividad vigente en Colombia. “La compañía y sus 1.800 colaboradores reiteran que lo señalado no es cierto y procederá a defenderse de este ataque bajo la ley y normatividad vigente en Colombia”.

