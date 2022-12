Tracking RCN: contundente segmento de la población se opone a la marihuana recreativa

Durante varias décadas en el Gobierno Nacional se han debatido algunas propuestas acerca de la legalización de las drogas en el país y actualmente al gobierno de Gustavo Petro han llegado iniciativas para que se incluya dentro del Plan Nacional de Desarrollo la regulación del uso adulto del cannabis, algo que se ha buscado desde años atrás en el Congreso y no ha tenido éxito hasta el momento.

La regulación del uso adulto del cannabis ha alcanzado el cuarto debate, de ocho, en el Senado por lo que sigue en pie la iniciativa de la política de drogas basada en respeto de las libertades.

Le puede interesar: Habló la joven que sobrevivió luego de que una tractomula le pasara por encima en Ibagué

Acerca de este tema tan polémico, el Tracking RCN ha arrojado unos resultados contundentes en el último conteo que se realizó del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2022 y se refiere a la percepción de los colombianos durante los últimos tres meses en la realidad del país.

El estudio se hizo con 1.004 residentes en Colombia con derecho a voto. El tipo de muestra y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muéstrales son: selección aleatoria de entrevistados con cumplimiento de cuotas por sexo y edad y cuotas geográficas. Afijación proporcional en el conjunto del país.

El margen de error que existe es del 3,2% para un grado de confianza del 95.5% en los resultados.

Vea también: Alias Macaco rendirá cuentas a la JEP para intentar aplicar al proceso de sometimiento

Uso recreativo de la marihuana

Este estudio que pretende dar muestras de cómo avanza el clima social en Colombia arrojó resultados contundentes respecto a la iniciativa del uso recreativo de la marihuana en el país.

El 21,0% de los encuestados se mostró a favor, el 11,2% le es indiferente esta iniciativa, mientras que un contundente 65,2% está en contra de esta propuesta. El 2,7% restante no sabe no responde.

Por otro lado, respecto a la eliminación del Día Sin IVA en Colombia por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, las personas encuestadas votaron un 40,8% a favor, al 19,1% le es indiferentes y al 36,4% no le pareció una decisión correcta. El 3,7% restante no supo, no respondió.