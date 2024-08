Preocupación por la desaparición de tres niños de entre 11 y 13 años en Cauca

Hay preocupación en el país por la desaparición de tres menores de edad en el departamento del Cauca.

De momento, se maneja la hipótesis de que los menores de 11 y 13 años podrían ser víctimas de reclutamiento forzado por parte de algún grupo armado.

Lo que se sabe del caso de desaparición de tres menores de edad en Cauca

El pasado 2 de agosto, María Juliana Arcila, de 13 años, salió hacia su colegio, el instituto Técnico en Santander de Quilichao, se dirigió a la terminar de transporte para tomar el bus que necesitaba para llegar al plantel. Sin embargo, la menor nunca llegó a su colegio.

"Vista por última vez agarrando un bus hacia la ciudad de Popayán. El conductor nos dijo que ella había llegado y se había bajado en el terminal de transportes.", asegura Daniela Arcila, madre de la menor desaparecida.

María Juliana Arcila,13 años. Vista por última vez en terminal de transporte de Santander de Quilichao. Foto: entregada por la madre de la menor

Otra niña, de 12 años, también fue vista por última vez tomando un bus hacia Popayán, ciudad capital del departamento. Los padres de esta menor desean proteger su identidad

Daniela Arcila cree que su hija y la otra menor podrían haber sido convencidas por alguien para irse.

"Mi hija no tenía celular, ella no tenía novio, tiene tan solo 13 años. [Que] me ayuden a encontrarla, que si la han visto, que si han visto con quién estaba, dónde está, que por favor se comuniquen con mi número”, asegura Arcila.

El tercer menor se trata de Dylan Manuel Valdés, de 11 años y quien fue visto por última vez en Popayán.

Dylan Manuel Valdés, 11 años, visto por última vez en Popayán. Foto: otorgada por la familia.

Los tres menores desaparecieron mientras estaban vistiendo sus uniformes escolares. Por la forma de proceder, las autoridades sospechan de presuntos casos de reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales.

Defensoría del Pueblo se pronuncia por la desaparición de tres menores de edad en Cauca

El reporte oficial de este 2024 señala que 148 menores de edad han sido reclutados en Cauca, sin embargo la cifra podría ser mayor debido al subregistro producto del temor de denunciar. El departamento señalado es el que presenta el mayor número de niños, niñas y adolescentes reclutados en Colombia.

"Hacemos un llamado a toda la institucionalidad, para que las recomendaciones que nosotros hacemos en nuestras alertas tempranas sean verdaderamente escuchadas y que tengan la respuesta institucional que ellas merecen”, aseguró Daniel Eduardo Molano Piamba, defensor del pueblo de Cauca.